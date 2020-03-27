В Одессе домработница систематически обворовывала хозяйку-инвалида

Подробностями поделились в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Рoliteka.net.

О кражах заявил 81-летний отец пострадавшей, проживающий со своей 42-летней дочерью, которой по причине инвалидности сложно самостоятельно передвигаться. Пенсионер поведал, что с апреля прошлого года из квартиры стали пропадать драгоценности.

Правоохранители выяснили, что ценности из дома выносила домработница, которая сдавала их в один из городских ломбардов, а деньги тратила на свои личные нужды. При этом сумма ущерба ущерба составила около 13 тысяч гривен.

Свою вину 45-летняя жительница Беляевки признала.

На женщину завели уголовное дело по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Квалификация статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, в Одессе задержана опасная банда и ее лидер, которые не давали покоя людям в развлекательных заведениях.

Силовики сообщили, как действовали злоумышленники.

В ночных клубах они заводили беседу с отдыхающими и незаметно грабили их во время дружеских объятий.

Если жертва начинала сопротивляться, то на помощь приходили другие участники группы, которые находились вблизи и наблюдали за ситуацией.

Затем преступники сбывали ценности пострадавших, а средства распределяли между членами преступной группировки.

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