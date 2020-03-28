Синоптики сообщили, что на выходные дни в Одессе будет тепло и без осадков

Информацию предоставили метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.

Согласно прогнозу, в субботу небо в Одессе в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-6 °С тепла, днем ​​13-15 °С тепла.

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6 °С тепла, днем ​​13-18 °С тепла.

Интересно, что погоду этого дня предсказывают вода и птицы.

В старину заметили: если весенняя вода течёт медленно, то год ожидается тяжёлый. Если же в этот день прилетают чайки, то можно ждать тепла. У наших предков был такой обычай: если в этот день ночью услышишь собачий вой, следует повернуть подушку, дабы сон был хорошим.

В воскресенье с утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. Без осадков.

Ветер будет дуть северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью составит 3-8 °С тепла, днем воздух прогреется до ​​13-18 °С тепла.

В народе говорили, если же 29 марта была теплая, солнечная погода, то и весна вся обещала быть теплой. Хорошо, когда снег тает от Солнца, а не от дождя: «Когда весна красными днями сгоняет снег - родится хлеб».

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