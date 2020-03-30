Настоящий рассадник сталинизма обнаружили в Одессе

Подробности рассказал одесский общественник Демьян Ганул на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net.

Украинские патриоты на Марсельской улице наткнулись на припаркованный автомобиль, на стекле которого было изображение Иосифа Сталина.

По словам Ганула, машина принадлежит владельцу мастерской по ремонту техники, расположенной на этой же улице, которому ранее уже делали замечания о запрещенной символике.

«Я попросил снять портрет с авто добровольно. Он (владелец ) отказался, согласился подождать полицию. По прибытию патрульной полиции на место событий также прибыли «бойцы» не существующей армии ОНР», — рассказал общественник.

Ганул утверждает, после того, как со стороны оппонентов пошли в ход фразы типа «Одесса — русский город», началась массовая драка.

«Пришлось выстрелить в воздух, сидеть за ликвидацию этих подонков желания нет», — сообщил активист и добавил, что при столкновениях никто особо серьезно не пострадал.

В конечном итоге портрет Сталина был снят самим любителем диктатора.



В полиции уже отреагировали на инцидент, сообщив, что по факту открыто уголовное производство открыто по ч.1 ст.436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Личные данные владельца машины правоохранители зафиксировали.

«Сейчас досудебное следствие по данному факту продолжается. Согласно санкции статьи подобные действия наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой», — рассказали полицейские.

В комментариях жители Одессы и другие украинцы поддержали Ганула. Вот что они пишут:

"Рожа на бандюгу похожа,фуууууу..", "Спасибо Вам огромное, благодаря таким, как Вы, Одесса может быть Одессой, а не ванной республикой, как стал мой родной Луганск!!!!", "Молодцы", "Спасибо, что оберегаете Одессу от этой нечисти".

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