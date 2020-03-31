Мокрый снег и резкое похолодание ворвется в Одессу во вторник

С новым прогнозом погоды жителей ознакомили метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.

Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Одессе будет покрыто облаками. Утром ожидается дождь со снегом, которому на смену придет мелкий дождь, но во второй половине дня он должен прекратиться.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью опустится 0-2°С тепла, днем воздух немного прогреется до 5-7°С тепла .

В Одесской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Местами небольшие осадки.

Ветер северный, 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 4-9°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

В старину говорили, если к этому дню прилетело много лебедей, весна будет тёплой. С этого дня начинаются ранние грозы, раннее цветение мать-и-мачехи. Если на склонах холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, значит начало апреля будет тёплым.

Ранее мы писали о том, что 15 апреля страну накроет магнитная буря. Даже у абсолютно здоровых людей в этот период может наблюдаться снижение работоспособности, появиться апатия и усталость, они будут жаловаться на головные боли и раздраженность.

Эксперты советуют хорошо высыпаться, а также максимально снизить физическое и психологическое напряжение, избегать конфликтов и выяснения отношений.

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