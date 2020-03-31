В Одесской области в последний день марта внезапно выпал снег

Столь редкое явление восхитило жителей и они вовсю принялись делится впечатляющими кадрами погодной аномалии в соцсетях, передает Politeka. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, весенний снег выпал в Болграде, Измаиле и Вилково.

И хотя количество осадков 31 марта было не обильным, снега хватило, чтобы украсить уже распустившиеся цветы.

А тем временем синоптики прогнозировали погодное ненастье в Одесском регионе.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 31 марта в Одессе ожидается мокрый снег и резкое похолодание.

Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Одессе будет покрыто облаками. Утром ожидается дождь со снегом, которому на смену придет мелкий дождь, но во второй половине дня он должен прекратиться.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью опустится 0-2°С тепла, днем воздух немного прогреется до 5-7°С тепла .

В Одесской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Местами небольшие осадки.

Ветер северный, 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 4-9°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, холодный антициклон накроет Одессу в разгар весны: мокрый снег и заморозки

А еще Politeka писала, что погода устроит украинцам испытания холодом, неутешительный прогноз

Также Politeka сообщала, что весна заманила удивительных птиц в Одесскую область