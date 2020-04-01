Стало известно, какая погода будет в Одессе и области в первый день апреля

С новым прогнозом погоды жителей ознакомили метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.

В Одессе с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до вечера погода будет ясной. Ночью и вечером прогнозируются небольшие осадки.

Ветер будет дуть северный, 9-14 м/с.

Температура ночью на термометрах покажет 0-2°С тепла, днем 5-7°С тепла.

В Одесской области - блачно с прояснениями. Местами небольшие осадки.

Ветер северный, 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 4-9°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

В старину говорили, если ночью звезд не видно, можно ждать теплой погоды; если день ветреный, то и весь год таким будет. В это время в небе появляются первые коршуны.

Ранее мы писали, в Одесской области в последний день марта внезапно выпал снег.

Столь редкое явление восхитило жителей и они вовсю принялись делится впечатляющими кадрами погодной аномалии в соцсетях.

Весенний снег выпал в Болграде, Измаиле и Вилково.

И хотя количество осадков 31 марта было не обильным, снега хватило, чтобы украсить уже распустившиеся цветы.

Напомним, холодный антициклон накроет Одессу в разгар весны: мокрый снег и заморозки

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