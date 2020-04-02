Из-за сильнейшего пожар на территории Днестровских плавней выгорела огромная территория заповедника

Первая информация о пожаре стала появляться в местных пабликах, передает Politeka.net. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно на кадрах, огонь и черные клубы дыма охватили огромную территорию. Причиной возгорания стала сухая трава и камыш.

Вслед за очевидцами появилась официальная информация от сотрудников областного ГСЧС.

Пожарники отметили, что из-за отсутствия подъездных путей к очагам возгорания они начали проводить тушение пожара на доступных участках.

Площадь пожара составляла примерно 9 гектар. Угрозу населенным пунктам огонь не нес.

В тоже время, на ЧП гневно отреагировала пресс-служба Нижнеднестровского национального природного парка. Вот что они написали на своей странице в Facebook:

"Возгорание произошло еще ночью, в районе 43-45 км трассы Одесса-Рени. Утром пламя уже стеной двигалось на юг, по направлению к лодочной станции, что на правом берегу реки, напротив с.Маяки. Около 13:00 горело в нескольких очагах, вдоль Старого Турунчука и вдоль трассы».

Сотрудники заповедника сообщили ГСЧС и собственными силами пытались потушить огонь. Но ни им, ни спасателям это не удалось. Выгорели большие площади.

"Т*пых двуногих существ, которые из собственных интересов систематически поджигают уголки природы по всей стране, объявлениями и предупреждениями не остановить. Только совместные действия работников ПЗФ с представителями полиции, ГСЧС и волонтерами могут остановить эту беду", – отметили в пресс-службе.

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