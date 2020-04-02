Под Одессой бандиты в форме полицейских ворвались в дом бизнесмена и ограбили его

Об этом сообщают ряд СМИ.

Разбойное нападение произошло в ночь на 1 апреля в селе Сухой Лиман, что вблизи Одессы. Неизвестные были в масках и полицейской форме.

По предварительным данным, у хозяина дома, который является предпринимателем, отобрали 50 тысяч долларов, 50 тысяч гривен, 11 единиц золотых украшений, документы и нарезной карабин АКМ калибра 7,62 мм.

По мнению местных жителей, бандиты совершили нападение «по наводке».

В полиции инцидент подтвердили, но пока не уточнили деталей.

Ранее мы писали, в Одессе на фоне вспышки инфекции добычей воров стали актуальные на этот момент вещи- маски, респираторы и аптечки.

Так, неизвестные напали на аптеку в поселке Николаевка в Одесской области и вынесли из нее помимо дорогих лекарств, огромное количество медицинских масок и антисептиков.

При этом на месте кражи грабители оставили записку: «Не звоните в полицию! Накажем».

Еще один вопиющий случай произошел в трамвае Одессы.

Как сообщили очевидцы, на остановке ««Молодая гвардия» пассажир напал на водителя трамвая, ударил его в лицо и выхватил рабочую сумку, в которой находились перчатки, аптечка, предохранители и прочее необходимое в работе.

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