Под Одессой бандиты в форме полицейских ворвались в дом бизнесмена и ограбили его
Об этом сообщают ряд СМИ.
Разбойное нападение произошло в ночь на 1 апреля в селе Сухой Лиман, что вблизи Одессы. Неизвестные были в масках и полицейской форме.
По предварительным данным, у хозяина дома, который является предпринимателем, отобрали 50 тысяч долларов, 50 тысяч гривен, 11 единиц золотых украшений, документы и нарезной карабин АКМ калибра 7,62 мм.
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По мнению местных жителей, бандиты совершили нападение «по наводке».
В полиции инцидент подтвердили, но пока не уточнили деталей.
Ранее мы писали, в Одессе на фоне вспышки инфекции добычей воров стали актуальные на этот момент вещи- маски, респираторы и аптечки.
Так, неизвестные напали на аптеку в поселке Николаевка в Одесской области и вынесли из нее помимо дорогих лекарств, огромное количество медицинских масок и антисептиков.
При этом на месте кражи грабители оставили записку: «Не звоните в полицию! Накажем».
Еще один вопиющий случай произошел в трамвае Одессы.
Как сообщили очевидцы, на остановке ««Молодая гвардия» пассажир напал на водителя трамвая, ударил его в лицо и выхватил рабочую сумку, в которой находились перчатки, аптечка, предохранители и прочее необходимое в работе.
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