В пятницу, 3 апреля, в Одессе синоптики прогнозируют солнечную погоду и заметное потепление

Об этом пишет Politeka, со ссылкой Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Согласно прогнозу, утром в Одессе небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.



Ветер будет дуть южный 6-11 метров в секунду.

Температура ночью от 1 °С мороза до 1 °С тепла, днем ​​8-10 °С тепла.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер южный 6-11 м/с.

Температура ночью от 4 °С мороза до 1 °С тепла, днем ​​8-13 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая

В старину говорили, если в этот день при восходе солнца в небе наблюдаются красные круги, то год обещает быть плодородным. С этого времени начинают набухать почки смородины.

Ранее мы сообщали о том, что Пасха в Украине будет очень прохладной. По словам синоптика Леонида Горбаня, вторая декада марта будет холодной и с осадками. Сначала апреля потеплеет, но ближе к Пасхе ожидается сильное похолодание.

В связи с этим синоптики рекомендуют не прятать далеко теплую одежду. Настоящее тепло придет в Украину, согласно его прогнозу, только в конце апреля. А вот в мае будет большая засуха.

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