В пятницу, 3 апреля, в Одессе синоптики прогнозируют солнечную погоду и заметное потепление
Об этом пишет Politeka, со ссылкой Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Согласно прогнозу, утром в Одессе небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Ветер будет дуть южный 6-11 метров в секунду.
Температура ночью от 1 °С мороза до 1 °С тепла, днем 8-10 °С тепла.
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В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер южный 6-11 м/с.
Температура ночью от 4 °С мороза до 1 °С тепла, днем 8-13 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая
В старину говорили, если в этот день при восходе солнца в небе наблюдаются красные круги, то год обещает быть плодородным. С этого времени начинают набухать почки смородины.
Ранее мы сообщали о том, что Пасха в Украине будет очень прохладной. По словам синоптика Леонида Горбаня, вторая декада марта будет холодной и с осадками. Сначала апреля потеплеет, но ближе к Пасхе ожидается сильное похолодание.
В связи с этим синоптики рекомендуют не прятать далеко теплую одежду. Настоящее тепло придет в Украину, согласно его прогнозу, только в конце апреля. А вот в мае будет большая засуха.
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