Известному общественнику из Одессы Демьяну Ганулу сожгли автомобиль
Об этом он сам сообщил в соцсетях и показал результаты с места происшествия, передает Politeka.net.
«Связываю это с моей общественной деятельность. Сейчас проверяю подозреваемых, вечером детально напишу, кто это мог быть», - написал Демьян.
Он добавил, что обратился в полицию.
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Как пишут местные СМИ, инцидент произошел на улице Успенской возле дома №32, где был припаркован автомобиль активиста.
До этого, Демян Ганул с помощью лома публично демонтировал юнипаркеры (металлические конструкции) на улице Базарной.
По словам активиста, они установлены незаконно и мешают парковаться автомобилям.
«Принял решение демонтировать эти конструкции. Вместе с Игорем Бею с помощью верного друга «лома» до приезда полиции были демонтированы 9 юнипаркерив. Появились представители "Bank alliance", которые и вызвали полицию. Они убеждали что у них все законно, но согласно исполкома городского совета Одессы от 29.06.2017 года номер 22, эти конструкции подлежат демонтажу. Мне не известно почему местные власти игнорируют это, но я знаю что Одесса страдает от нехватки мест для парковки ", - рассказал Ганул на своей странице в Фейсбуке.
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