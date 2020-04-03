Попали под обстрел российских террористов в Песках и в Авдеевке

В сети показали пострадавших от обстрела российскими ракетами

Фотографии, сделанные в Одесском военном госпитале, обнародовал на своей странице в Фейсбук волонтер Андрей Танцюра, передает Politeka.net.

На фото показаны два украинских воина, которые попали под обстрел российских террористов в Песках и в Авдеевке в начале марта.

Как известно, российские наемники запустили ракету в грузовик, перевозивший бойцов ВСУ. В результате попадания 2 военных погибли и еще 7 были покалечены.

Ребята проходят лечение в военном госпитале. Одного из них перевели из реанимации в торакальное отделение госпиталя. Состояние второго бойца пока не позволяет перевести его в профильное отделение.

«Я хочу, чтобы люди, считающие, что войны нет и мы можем договориться, осознали очень простою вещь — война идет, идет каждый день! Договориться не получится просто потому, что России не нужно договариваться, ей нужна вся Украина! Эти мальчишки пострадали в так называемое перемирие, но вот только где оно это перемирие? На передовой стреляют каждый день, практически каждый день есть раненые и погибшие…», — написал Танцюра в сети.

Волонтер отметил, что снимки сделаны с согласия ребят.

Ранее мы писали, в Одессу прибыл борт с военными из зоны проведения ООС на Донбассе.

14 раненных бойцов доставили в Одесский госпиталь 26 марта, 5 из которых в тяжелом состоянии.

По словам волонтера, у многих минно-взрывные травмы, тяжелые ранения глаз, грудной клетки.

Напомним, стрельба и массовая драка в Одессе: в эпицентре оказался любитель Сталина, фото

Как сообщала Politeka, интернет -агитатор пойман на горячем в Одессе: «ждет каждого»

Также Politeka писала, что любителя России настигла расплата на Одесчине: "занимался вербовкой и не только"