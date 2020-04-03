В сети показали пострадавших от обстрела российскими ракетами
Фотографии, сделанные в Одесском военном госпитале, обнародовал на своей странице в Фейсбук волонтер Андрей Танцюра, передает Politeka.net.
На фото показаны два украинских воина, которые попали под обстрел российских террористов в Песках и в Авдеевке в начале марта.
Как известно, российские наемники запустили ракету в грузовик, перевозивший бойцов ВСУ. В результате попадания 2 военных погибли и еще 7 были покалечены.
Ужесточение карантина, повышение пенсий и коммуналка по-новому – главное за ночь
50 гривен за доллар: украинцев предупредили о рекордном скачке, "но будет и хорошее"
Дерзкая Женька из "Сватов" избавилась от нижнего белья и задрала платье: "Слов нет"
Комаровский раскрыл, почему в Украине нет повального мора: «Эпидемия сильнее там, где...»
Ребята проходят лечение в военном госпитале. Одного из них перевели из реанимации в торакальное отделение госпиталя. Состояние второго бойца пока не позволяет перевести его в профильное отделение.
«Я хочу, чтобы люди, считающие, что войны нет и мы можем договориться, осознали очень простою вещь — война идет, идет каждый день! Договориться не получится просто потому, что России не нужно договариваться, ей нужна вся Украина! Эти мальчишки пострадали в так называемое перемирие, но вот только где оно это перемирие? На передовой стреляют каждый день, практически каждый день есть раненые и погибшие…», — написал Танцюра в сети.
Волонтер отметил, что снимки сделаны с согласия ребят.
Ранее мы писали, в Одессу прибыл борт с военными из зоны проведения ООС на Донбассе.
14 раненных бойцов доставили в Одесский госпиталь 26 марта, 5 из которых в тяжелом состоянии.
По словам волонтера, у многих минно-взрывные травмы, тяжелые ранения глаз, грудной клетки.
Напомним, стрельба и массовая драка в Одессе: в эпицентре оказался любитель Сталина, фото
Как сообщала Politeka, интернет -агитатор пойман на горячем в Одессе: «ждет каждого»
Также Politeka писала, что любителя России настигла расплата на Одесчине: "занимался вербовкой и не только"