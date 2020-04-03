В одном из одесских супермаркетов кассиры работают в масках и шлемах

Ситуация с эпидемией в Одессе становится все более катастрофической, что заставляет работников супермаркетов идти на дополнительные меры предосторожности, передает Рoliteka.net

Так, к примеру в торговой сети «АТБ» кассиры вышли на смену не только в медицинских масках, но и в настоящих строительных шлемах.

Отметим, что данная спецзащита почему-то очень забавляет посетителей, некоторые даже делают селфи на фоне.

Ранее мы писали, в одном из супермаркетов Одессы был замечен покупатель, который натянул на себя полиэтиленовую пленку, чтобы обезопасить свой организм от заражения вирусом.

А еще один покупатель решил прийти за продуктами в противогазе, чем и прославился в социальной сети.

Ранее мы писали, в Одессе полицейские массово составляют протоколы за нарушение карантинных мер.

На данный момент, по данным полиции, составлено 200 админпротоколов.

В частности, протоколы были выписаны нескольким водителям маршруток, которые нарушив карантин, перевозили более 10 пассажиров в салоне.

Также правоохранители проверяют соблюдение гражданами режима самоизоляции. У людей спрашивают об их самочувствии и проводят разъяснительную работу.

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