Стало известно, какая погода ждет одесситов на выходных

В субботу в Одессе облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без осадков, пишет Politeka, со ссылкой Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер подует южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-4 °С тепла, днем 10-12 °С тепла.

В Одесской области метеорологи прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Утром местами туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем 10-15 °С местами до 18 °С тепла.

На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500 м.

Интересно, что 4 апреля почитается память священномученика Василия Анкирского. В народе святого называли Василием Теплым.

В старину говорили, на Василия обычно солнце всегда ярко греть начинает, с крыш капель сыплет.

В воскресенье синоптики обещают ясную погоду в Одессе, которая будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью 6 апреля местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью: 5 апреля 1-6 °С тепла, 6 апреля от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем 11-16 °С тепла.

Ранее мы сообщали о том, что Пасха в Украине будет очень прохладной. По словам синоптика Леонида Горбаня, вторая декада марта будет холодной и с осадками. Сначала апреля потеплеет, но ближе к Пасхе ожидается сильное похолодание.

Напомним, холодный антициклон накроет Одессу в разгар весны: мокрый снег и заморозки

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