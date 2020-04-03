Подчиненные Труханова растратили деньги, предназначенные на покупку жилья для детей-сирот

Об этом сообщают местные СМИ , со ссылкой на судебный реестр.

Как стало известно, мэрия покупала квартиры у фирм, совладельцами которых являются депутаты горсовета от партии "Доверяй делам" и их бизнес-партнеры.

«В 2018 году горсовет утвердил двухлетнюю программу по покупке жилья для сирот и детей, лишенных родительской опеки. На ее реализацию сперва выделили 39 млн грн, однако потом увеличили сумму до 66,14 млн грн. Интересно, что 14 млн грн из этой суммы – это средства государственной субвенции», - сообщает издание.

Так, в том же году в рамках программы было куплено 12 квартир в доме на улице Героев обороны Одессы, 24 у "Строительно-конструкторской фирмы "СК", и 8 квартир в доме на Прохоровской, 39 у "Финансовой компании "Рента". В следующем году УКС купил еще 3 квартиры на улице Героев обороны Одессы, 24 у "СК" и 2 – на Среднефонтанской, 59-а у фирмы "Веснянка".

По данным следствия, мэрия покупала квартиры по цене, которая была значительно выше среднерыночной стоимости жилья в тех же домах.

«Одну из квартир на Прохоровской компания "Рента" купила в 2012 году за 496 тыс. грн, позже разделила на две отдельные квартиры с разными адресами и продала УКСу уже за 960 тыс. грн и 1,3 млн грн соответственно. Наконец, оценка стоимости некоторых квартир, по версии следствия, проходила с нарушением закона», - отмечает издание.

В полиции открыли уголовное производство по статье о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

По информации журналистов, все три фирмы, фигурирующие в деле, так или иначе связаны с городскими властями. Их основателями являются люди, которые входят в близкое окружение одесского мэра Геннадия Труханова.

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