Одессит вел себя агрессивно и говорил всякие глупости

Украинские патриоты проучили мужчину, который разгуливал по улицам Одессы в красной кепке с надписью "Россия"

Подробностями поделился на своей странице в Фейсбуке известный активист Демьян Ганул, передает Politeka.net

На поселке Котовского патриотическая общественность города провела воспитательную беседу с молодым человеком, который щеголял в красной кепке с надписью "Россия".

"Говорил разные глупости относительно Украины. После физического замечания, сепара передали полицейским",- рассказал Ганул.

Как позже выяснилось, парень был пьян и агрессивно себя вел, за что получил физическое замечание.

Пользователи сети не прошли мимо и принялись комментировать пост Ганула. Вот что они пишут:

«Если человек быдло, он обязательно будет сторонником “рускага мира”....подобное тянется к подобному»,

«Террорист моторолла уже пару лет ведёт себя ответственно. Не стреляет. Будь, как моторыло😂😆😆», «Откуда такие дег*нераты берутся», «Чучело».

Ранее мы рассказывали, украинские патриоты на Марсельской улице наткнулись на припаркованный автомобиль, на стекле которого было изображение Иосифа Сталина.

По словам Ганула, машина принадлежит владельцу мастерской по ремонту техники, расположенной на этой же улице, которому ранее уже делали замечания о запрещенной символике.

Патриоты попросили снять портрет диктатора, однако мужчина отказался. Завязалась драка и стрельба. После того, как на место прибыла полиция, любитель Сталина самостоятельно снял портрет.

Напомним, любителя России настигла расплата на Одесчине: "занимался вербовкой и не только"

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