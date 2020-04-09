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В частности, обесточенными окажутся как минимум 970 домов в районе центра, Молдаванки, Таирова и поселка Сахарный.

В четверг 9 апреля жителей всех районов Одессы ожидает отключение электроэнергии

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Садовая улица 1

2-я Садовая улица 1, 2, 3, 4

Авангардная улица 15, 16

Архитекторская улица 176

Героев Крут улица 43, 49

Дачная улица 3, 4, 5, 8, 8/3а, 6, 7, 8/2, 8/3

Ицхака Рабина улица 12, 14, 16, 17, 18

Левитана улица 123в, 36б, 44с

Лиманная улица Полностью

масив 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5/6А, 32/2, 4/18, 4/1, 33/1, 5/4, 20/1, 15, 43/2, 32/3, 40а, 44/2, 42/1, 32/1, 41а, 10/1, 35/1, 32/4, 34/1, 22/1, 11/1, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43

Молодёжная улица 23, 28

Одесса-Главная улица Полностью

Одесская улица 1

Ореховая улица 1, 2, 3, 4, 12а, 5, 8б, 3а, 45а, 22/2, 6а, 18а/1, 2а, 6/а, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 22

Парковая улица 12г, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 17а, 11а, 11б, 12г/1, 18а, 27, 29

Патриотическая улица 11, 13, 17, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 28а, 24а, 36, 36а, 27а, 30б, 30а, 30в

Первомайская улица 31, 30/4, 23, 30/2, 30/5, 26, 30/3, 26а, 31/1, 30/1, 21а, 22а, 27а, 13А, 30/6

Першотравнева вулиця 1, 3, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 34, 2а, 10а, 19а, 28а, 18а, 3а

Полевая улица 25, 25а, 27, 33, 7а, 19, 27а, 27б, 7

Садовая улица 57а, 21а, 51, 15а, 11, 2а, 17б, 50, 13а, 56б, 19а, 49, 15, 1а, 43, 56, 54, 44, 5, 2, 3, 9, 9а, 55, 52, 46, 56а, 17а, 48, 7, 45, 1, 21б, 23, 13, 11в, 25

Садовод ОСГІ вулиця 4

Сиреневая улица 4/3, 1, 2/3с, 3

Степовая улица 2, 5, 10, 12, 14, 32, 33, 35, 36, 38, 42

Строительная улица 3/7а, 3/4, 3/12, 3/21б, 3/10а, 1, 3/, 1/3, 3/11а, 3/19, 3/13а, 3/3, 3/12а, 3/18а, 3/14а, 3/14, 3/20а, 3/5б, 3/21, 3/21а, 3/15а, 2, 3/8, 3/22б, 3/9, 3/3б, 3/15, 3/8а, 3/20, 3/5в, 3/4А, 3/18, 3/5а, 3/6, 3/2а, 1/, 3/13, 3/10, 1/4, 3/22, 3/3а, 3/16а, 3/22а, 3/17б, 3/5, 3/13б, 1/1, 3/19а, 3/7, 3, 3/13в, 1/2

СУХИЙ ЛИМАН Полностью

Таїрово Полностью

Ульянівка 1, 2

Ульянівка вулиця 1

Хутір Мізікевича Полностью

Червоний Хутір Полностью

Черноморская улица 26, 1а, 4, 24, 2, 20, 8/10, 17, 30, 18, 5/1, 28, 32а, 22а, 1а/1, 13, 21, 23а, 18а, 22, 5/3

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия Полностью

2-я Суворовская улица Полностью

3-я Суворовская улица Полностью

4-я линия 8 Марта Полностью

6-ої ст. Люстдорфськой дороги 3А, 5, 4В, 1, 1А, 3

6-ої ст. Люстдорфськой дороги 4, 42а, 24А, 15Б, 20, 19, 23, 4/2, 15А, 3, 18, 13, 21, 15, 1, 16а, 16, 22, 24, 23А, 42, 44а, 31а, 32а, 35, 31, 34, 37, 35а, 30, 33, 35/1, 36, 38, 32, 35в, 29, 36/2, 34а, 15а, 2, 25, 10, 8, 11, 24а, 12, 5, 27, 14, 26, 22А, 17а, 17, 9а, 6, 19а, 7, 9, 38а, 51, 47, 49, 50, 44, 45/2, 28, 39, 40, 46, 30а, 48, 53, 45, 36а, 34А, 38А, 30А, 33А, 25А, 41, 47А, 23а, 12/1, 43, 49А, 29А, 5А, 22а, 5/2, 7а, 11а, 3а, 21/2, 41а, 45а, 27а, 39а, 39/3, 25а, 17А, 26А, 20а

6-ої ст. Люстдорфськой дороги. 29

Костанди улица 176, 205А, 209, 190, 227, 217, 221, 178А, 227А, 186, 196, 215, 182, 180, 184, 207, 213, 223, 217а, 211, 194, 192, 188, 225, 176А, 219, 174, 184А

Левитана улица 145Б, 10015л, 143а, 116, 100а, 147, 100, 1022, 110, 102а, 106а, 143, 135, 137, 98, 131, 139а, 137а, 112, 106, 145а, 145, 133, 104, 114, 139

Тульская улица 86, 88, 90, 92, 94, 95, 94Б, 96а, 100а, 90а, 94а, 105а, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 861

С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

4-й Деревообделочный переулок 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 93а, 45Б, 52Б, 47А, 23Б, 45А, 42, 14а, 20Б, 73А, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117

5-й Деревообделочный переулок 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 30а, 52Б, 2а, 74а, 139А, 105Б, 9Б, 3а, 93А, 41А, 19Е, 83А, 52А, 32А, 51А, 137Б, 83Б, 44А, 4б, 129А, 58, 9А, 8А, 85А, 66А, 40А, 66б, 129в, 4а, 137А, 29А, 77Б, 40Б, 44Б, 51Б, 46б, 107Б, 29б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 147, 174

Посмитного улица 22

Химическая улица 204, 212, 200б, 200, 202, 214, 200а, 206, 208, 216

С 14:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Атамана Чепиги улица 3, 9А, 5, 7, 11, 13, 15, 9Б

Зелёный проспект 14, 18, 21

Одария улица 7, 16, 18, 20, 24, 26

Щоголева улица 4, 1А, 1, 2, 3, 6, 8

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Бунина улица 1, 3, 4, 8

Деволановский спуск 17

Еврейская улица 1, 2а, 4а, 2, 4

Жуковского улица 4, 5

Жуковского улица 2

Канатная улица 28, 29, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 74, 26А

Карантинная улица 2, 17

Маразлиевская улица 1, 44, 46, 48, 3А, 3, 5, 7, 54, 62

Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15А, 49/1, 60б, 50А, 2А, 60а, 43А, 8А, 42А, 41а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62

Троицкая улица 2, 3, 4, 5, 6, 7

Успенская улица 10, 14, 16а, 12, 16, 41, 43а, 43

С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Жуковского улица 10/, 10/5, 10/1, 10/4, 10/3, 10/2, 10

Жуковского улица 6, 7, 8

С 09:00 по 23:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Ланжероновская улица 3, 5, 9

переулок Чайковского 4, 6, 8, 10, 12

Пушкинская улица 2

С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам: