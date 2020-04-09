В четверг 9 апреля жителей всех районов Одессы ожидает отключение электроэнергии
Такую информацию обнародовала пресс-служба АТ Одессаоблэнерго, передает Politeka.net.
В частности, обесточенными окажутся как минимум 970 домов в районе центра, Молдаванки, Таирова и поселка Сахарный.
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С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я Садовая улица 1
- 2-я Садовая улица 1, 2, 3, 4
- Авангардная улица 15, 16
- Архитекторская улица 176
- Героев Крут улица 43, 49
- Дачная улица 3, 4, 5, 8, 8/3а, 6, 7, 8/2, 8/3
- Ицхака Рабина улица 12, 14, 16, 17, 18
- Левитана улица 123в, 36б, 44с
- Лиманная улица Полностью
- масив 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5/6А, 32/2, 4/18, 4/1, 33/1, 5/4, 20/1, 15, 43/2, 32/3, 40а, 44/2, 42/1, 32/1, 41а, 10/1, 35/1, 32/4, 34/1, 22/1, 11/1, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
- Молодёжная улица 23, 28
- Одесса-Главная улица Полностью
- Одесская улица 1
- Ореховая улица 1, 2, 3, 4, 12а, 5, 8б, 3а, 45а, 22/2, 6а, 18а/1, 2а, 6/а, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 22
- Парковая улица 12г, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 17а, 11а, 11б, 12г/1, 18а, 27, 29
- Патриотическая улица 11, 13, 17, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 28а, 24а, 36, 36а, 27а, 30б, 30а, 30в
- Первомайская улица 31, 30/4, 23, 30/2, 30/5, 26, 30/3, 26а, 31/1, 30/1, 21а, 22а, 27а, 13А, 30/6
- Першотравнева вулиця 1, 3, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 34, 2а, 10а, 19а, 28а, 18а, 3а
- Полевая улица 25, 25а, 27, 33, 7а, 19, 27а, 27б, 7
- Садовая улица 57а, 21а, 51, 15а, 11, 2а, 17б, 50, 13а, 56б, 19а, 49, 15, 1а, 43, 56, 54, 44, 5, 2, 3, 9, 9а, 55, 52, 46, 56а, 17а, 48, 7, 45, 1, 21б, 23, 13, 11в, 25
- Садовод ОСГІ вулиця 4
- Сиреневая улица 4/3, 1, 2/3с, 3
- Степовая улица 2, 5, 10, 12, 14, 32, 33, 35, 36, 38, 42
- Строительная улица 3/7а, 3/4, 3/12, 3/21б, 3/10а, 1, 3/, 1/3, 3/11а, 3/19, 3/13а, 3/3, 3/12а, 3/18а, 3/14а, 3/14, 3/20а, 3/5б, 3/21, 3/21а, 3/15а, 2, 3/8, 3/22б, 3/9, 3/3б, 3/15, 3/8а, 3/20, 3/5в, 3/4А, 3/18, 3/5а, 3/6, 3/2а, 1/, 3/13, 3/10, 1/4, 3/22, 3/3а, 3/16а, 3/22а, 3/17б, 3/5, 3/13б, 1/1, 3/19а, 3/7, 3, 3/13в, 1/2
- СУХИЙ ЛИМАН Полностью
- Таїрово Полностью
- Ульянівка 1, 2
- Ульянівка вулиця 1
- Хутір Мізікевича Полностью
- Червоний Хутір Полностью
- Черноморская улица 26, 1а, 4, 24, 2, 20, 8/10, 17, 30, 18, 5/1, 28, 32а, 22а, 1а/1, 13, 21, 23а, 18а, 22, 5/3
С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия Полностью
- 2-я Суворовская улица Полностью
- 3-я Суворовская улица Полностью
- 4-я линия 8 Марта Полностью
- 6-ої ст. Люстдорфськой дороги 3А, 5, 4В, 1, 1А, 3
- 6-ої ст. Люстдорфськой дороги 4, 42а, 24А, 15Б, 20, 19, 23, 4/2, 15А, 3, 18, 13, 21, 15, 1, 16а, 16, 22, 24, 23А, 42, 44а, 31а, 32а, 35, 31, 34, 37, 35а, 30, 33, 35/1, 36, 38, 32, 35в, 29, 36/2, 34а, 15а, 2, 25, 10, 8, 11, 24а, 12, 5, 27, 14, 26, 22А, 17а, 17, 9а, 6, 19а, 7, 9, 38а, 51, 47, 49, 50, 44, 45/2, 28, 39, 40, 46, 30а, 48, 53, 45, 36а, 34А, 38А, 30А, 33А, 25А, 41, 47А, 23а, 12/1, 43, 49А, 29А, 5А, 22а, 5/2, 7а, 11а, 3а, 21/2, 41а, 45а, 27а, 39а, 39/3, 25а, 17А, 26А, 20а
- 6-ої ст. Люстдорфськой дороги. 29
- Костанди улица 176, 205А, 209, 190, 227, 217, 221, 178А, 227А, 186, 196, 215, 182, 180, 184, 207, 213, 223, 217а, 211, 194, 192, 188, 225, 176А, 219, 174, 184А
- Левитана улица 145Б, 10015л, 143а, 116, 100а, 147, 100, 1022, 110, 102а, 106а, 143, 135, 137, 98, 131, 139а, 137а, 112, 106, 145а, 145, 133, 104, 114, 139
- Тульская улица 86, 88, 90, 92, 94, 95, 94Б, 96а, 100а, 90а, 94а, 105а, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 861
С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 4-й Деревообделочный переулок 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 93а, 45Б, 52Б, 47А, 23Б, 45А, 42, 14а, 20Б, 73А, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117
- 5-й Деревообделочный переулок 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 30а, 52Б, 2а, 74а, 139А, 105Б, 9Б, 3а, 93А, 41А, 19Е, 83А, 52А, 32А, 51А, 137Б, 83Б, 44А, 4б, 129А, 58, 9А, 8А, 85А, 66А, 40А, 66б, 129в, 4а, 137А, 29А, 77Б, 40Б, 44Б, 51Б, 46б, 107Б, 29б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 147, 174
- Посмитного улица 22
- Химическая улица 204, 212, 200б, 200, 202, 214, 200а, 206, 208, 216
С 14:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Атамана Чепиги улица 3, 9А, 5, 7, 11, 13, 15, 9Б
- Зелёный проспект 14, 18, 21
- Одария улица 7, 16, 18, 20, 24, 26
- Щоголева улица 4, 1А, 1, 2, 3, 6, 8
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Бунина улица 1, 3, 4, 8
- Деволановский спуск 17
- Еврейская улица 1, 2а, 4а, 2, 4
- Жуковского улица 4, 5
- Жуковского улица 2
- Канатная улица 28, 29, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 74, 26А
- Карантинная улица 2, 17
- Маразлиевская улица 1, 44, 46, 48, 3А, 3, 5, 7, 54, 62
- Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15А, 49/1, 60б, 50А, 2А, 60а, 43А, 8А, 42А, 41а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62
- Троицкая улица 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Успенская улица 10, 14, 16а, 12, 16, 41, 43а, 43
С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Жуковского улица 10/, 10/5, 10/1, 10/4, 10/3, 10/2, 10
- Жуковского улица 6, 7, 8
С 09:00 по 23:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Ланжероновская улица 3, 5, 9
- переулок Чайковского 4, 6, 8, 10, 12
- Пушкинская улица 2
С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Нежинская улица 12
- Новосельского улица 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44
- Ольгиевская улица 31, 33
- Старопортофранковская улица 31, 33, 35, 39, 41
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