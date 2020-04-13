В Одесском морском порту были замечены дельфины, которые устроили настоящее шоу людям
Группа дельфинов резвилась, подплывала к самому причалу, и даже выпрыгивала из воды. Такое видео появилось в сети YouTube на канале "Одесский Перископчик" в понедельник, 13 апреля, передает Politeka.net (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
На записи видно, как морские животных ловят рыбу и наслаждаются чистой водой прямо возле причала в порту Одессы.
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Ранее мы писали, стая дельфинов подплыла к одесскому побережью и порадовала отдыхающих на пляже своими играми в воде.
«Доброе утро любимый город. Сегодня утром у нас были гости… Дарю хорошее настроение!» — написала одесситка.
На кадрах можно увидеть несколько морских животных, которые ныряли и всплывали в воде.
Пользователи сети принялись с восторгом комментировать увиденное.
«Итак, ставридка подошла», — предположил один из пользователей.
Сначала местные СМИ сообщили, что на побережье выбросило труп дельфина, запутавшегося в сетях, однако позже очевидцы уточнили, что на самом деле это был не дельфин, а морская свинья.
По словам одесситов, они порой умирают, когда слишком близко подплывают к берегу.
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