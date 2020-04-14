Во вторник, 14 апреля циклон Таня принесет в Одессу дождь и штормовой ветер
С новым прогнозом погоды жителей ознакомили синоптики, пишет Рoliteka.net.
С утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. Утро и вечер пройдут без осадков. Днем возможен дождь.
Будет дуть сильный южный ветер, днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 5-7 °С тепла, днем 13-15 °С, вечером снижение до 5-7⁰С тепла.
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В Одесской области - переменная облачность.
Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Днем местами гроза.
Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8 °С тепла, днем 13-18 °С, местами до 21⁰С, во второй половине дня снижение температуры до 2-7 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Интересно, что в старину, чтобы узнать о предстоящем лете, наблюдали за ночным небом: если ночь ясная и течёт тёплая вода, то лето будет тёплое и сухое. В это время распускается сирень, выползают лесные муравьи.
Ранее мы сообщали о том, что Пасха в Украине будет очень прохладной. По словам синоптика Леонида Горбаня, вторая декада марта будет холодной и с осадками. Сначала апреля потеплеет, но ближе к Пасхе ожидается сильное похолодание.
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