Середина апреля мало порадует одесситов, так как синоптики прогнозируют к вечеру дождь
В Одессе хмурое утро плавно перетечет в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков. Ночью, возможно, пройдет дождь. С утра и до завершения дня осадков не ожидается. Об этом информируют синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 3-5 °С тепла, днем 12-14 °С.
В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью небольшие осадки.
Ветер северо-западный, 9-14 м / с, порывы, 15-17 м / с.
Температура ночью 1-6 °С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2 °С, днем 11-16 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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