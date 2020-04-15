Середина апреля мало порадует одесситов, так как синоптики прогнозируют к вечеру дождь

В Одессе хмурое утро плавно перетечет в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков. Ночью, возможно, пройдет дождь. С утра и до завершения дня осадков не ожидается. Об этом информируют синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью 3-5 °С тепла, днем ​​12-14 °С.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью небольшие осадки.

Ветер северо-западный, 9-14 м / с, порывы, 15-17 м / с.

Температура ночью 1-6 °С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2 °С, днем ​​11-16 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В старину наши предки считали: если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет, значит будет тяжело народу в этом году.

Ранее мы писали, пока одесситы вынуждены сидеть на карантине, в городском ботаническом саду расцвели десятки восхитительных растений.

Удивительными снимками делятся сотрудники ботсада ОНУ имени Мечникова на странице в Фейсбуке.

Буйство красок и великолепных нарядов могло бы радовать посетителей, однако карантин есть карантин. Одесситам ничего не остается делять, как любоваться растениями на фотографиях.

Напомним, толпы одесситов пришли в храмы с букетами в разгар карантина, видео

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