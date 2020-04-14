Никто не знает, почему оно упало

В Одессе огромное дерево рухнуло на тротуар и растращило автомобили

Произошло это улице Партизанской во вторник, 14 апреля, сообщают местные СМИ .

На обнародованных кадрах видно, как дерево упало на припаркованные автомобили.

По предварительным данным, разбитыми оказались как минимум, две машины.

Почему дерево рухнуло, неизвестно. По всей видимости, оно высохло изнутри, либо у него были повреждены корни, которые не смогли выдержать нагрузку.

А тем временем синоптики предупреждали, что неделя перед Пасхой покажет одесситам свое непостоянство, начиная от штормового ветра и дождя и заканчивая существенным потеплением.

На страстную неделю за Одессу разгорится настоящая борьба между циклонами и антициклонами, в результате город окажется под влиянием атмосферных фронтов.

В среду, 15 апреля, весь день будет лить дождь, штормовой ветер также продолжить бушевать.

Ночью температура воздуха – от 2 до 6 градусов выше нуля, днем +7 +14.

В четверг, 16 апреля, в Одессе прояснится. Небо будет ясным на протяжении всего дня. Ветер утихнет. Температура воздуха немного повысится и составит +7 +16 градусов, а осадков не предвидится.

В пятницу, 17 апреля, небо в Одессе вновь будет пасмурным, но без осадков. . Ожидается существенное потепление. Температура воздуха прогреется до +9 +17 градусов.

Суббота, 18 апреля, станет самым жарким днем на этой неделе. Погода будет малооблачной и ветреной, а вечером разгуляется ветер. Без осадков.

Температура ночью составит 5-9 градусов тепла. Днем столбики термометра покажут аж 20 градусов.

В воскресенье на Пасху в городе будет солнечно. Температура воздуха немного спадет и составит 6-17 градусов выше нуля. Ветер западный. Без осадков.

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