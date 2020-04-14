В Одессе огромное дерево рухнуло на тротуар и растращило автомобили
Произошло это улице Партизанской во вторник, 14 апреля, сообщают местные
На обнародованных кадрах видно, как дерево упало на припаркованные автомобили.
По предварительным данным, разбитыми оказались как минимум, две машины.
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Почему дерево рухнуло, неизвестно. По всей видимости, оно высохло изнутри, либо у него были повреждены корни, которые не смогли выдержать нагрузку.
А тем временем синоптики предупреждали, что неделя перед Пасхой покажет одесситам свое непостоянство, начиная от штормового ветра и дождя и заканчивая существенным потеплением.
На страстную неделю за Одессу разгорится настоящая борьба между циклонами и антициклонами, в результате город окажется под влиянием атмосферных фронтов.
В среду, 15 апреля, весь день будет лить дождь, штормовой ветер также продолжить бушевать.
Ночью температура воздуха – от 2 до 6 градусов выше нуля, днем +7 +14.
В четверг, 16 апреля, в Одессе прояснится. Небо будет ясным на протяжении всего дня. Ветер утихнет. Температура воздуха немного повысится и составит +7 +16 градусов, а осадков не предвидится.
В пятницу, 17 апреля, небо в Одессе вновь будет пасмурным, но без осадков. . Ожидается существенное потепление. Температура воздуха прогреется до +9 +17 градусов.
Суббота, 18 апреля, станет самым жарким днем на этой неделе. Погода будет малооблачной и ветреной, а вечером разгуляется ветер. Без осадков.
Температура ночью составит 5-9 градусов тепла. Днем столбики термометра покажут аж 20 градусов.
В воскресенье на Пасху в городе будет солнечно. Температура воздуха немного спадет и составит 6-17 градусов выше нуля. Ветер западный. Без осадков.
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