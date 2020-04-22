В Одессе в торговом павильоне прогремел взрыв

Первая информация об инциденте, который случился в Суворовском районе города поступила от местных СМИ .

Они сообщили, что около полуночи в продуктовой точке на улице Марсельской раздался взрыв. В результате были повреждены крыша и часть стены павильона, а также часть расположенного рядом сооружения.

«Бомба была в картонной упаковке. Ее мощность — примерно 100 граммов в тротиловом эквиваленте», - говорится в сообщении.

На место были направлены следственно-оперативная группа, специалисты взрыво-технического управления ГУНП и спасатели. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области, которая также прокомментировала инцидент.

По предварительным выводам специалистов, на крыше продуктового павильона взорвалось самодельное взрывное устройство.

Изъятые в ходе обзора вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Теперь обстоятельства события и причастные к нему лица устанавливаются.

В полиции отметили, что пострадавших нет.

По данным местных СМИ, в соседнем павильоне, тоже пострадавшем от взрыва, располагается мастерская по ремонту техники. Ее владелец недавно, в конце марта, подрался с украинскими патриотами. На его машине был портрет Сталина, который те потребовали снять.

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