В сети показали сотни свежевыкопанных могил для возможных жертв китайского вируса в Одессе

По всей видимости, власти Одессы готовятся к худшему сценарию и распорядились выкопать 600 могил для захоронения инфицированных больных.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Одесса INFO", передает Politeka.net ( Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На жутких кадрах видно, что места под захоронения в Одессе предусмотрели на Западном кладбище.

Ранее мы писали, подчиненные Труханова сообщили, как будут хоронить жертв вируса в Одессе.

Их будут укладывать в герметичный пакет с дезсредством и помещать в компактный гроб. Об этом рассказала заместитель одесского мэра Светлана Бедрега.

По ее словам, такой протокол предусматривается по приказу главного санитарного врача Украины.

Также чиновница отметила, что будут ограничения и по числу скорбящих.

«Присутствовать на похоронах может только 1 человек на 10 квадратных метрах, причем на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Сотрудники компаний, которые осуществляют ритуальные услуги, должны вести учет присутствующих, - заявила она.

Пока в Одесской области известно о двух жертвах эпидемии. Это 60-летний врач семейной медицины из города Подольска, и женщина из Подольского района, которую обнаружили в бессознательном состоянии и не успели довезти на скорой в больницу.

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