Стало известно, какая погода ожидает одесситов в четверг 23 апреля

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

От появившихся до рассвета облаков в Одессе уже к утру не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-7 °С тепла, днем 14-16 °С.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7 °С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозок 0-3 °С, днем 13-18 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

23 апреля отмечается день памяти святых мучеников Терентия, Помпия и других. В этот день в старину наблюдали за солнцем: «Если солнце взойдет красное в туманной дымке - год будет хлебородным. Если выкатится из-за горы - придется перепахивать озимое поле да засевать яровиной».

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ОБ этом сообщил народный синоптик Назарий Данилюк.

Первым делом он подчеркнул, что климатическое лето в Одесский регион придет раньше календарного времени.

Уже май месяц встретит одесситов теплой, а временами жаркой, погодой.

А вот в начале июня в Одессу ворвётся резко похолодание: начнутся дожди, которые продлятся до третьей декады. Во второй декаде возможны сильные ливни со шквалами и градом. Погода наладится только к середине месяца.

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