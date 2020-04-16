Перед Пасхой жителям Одессы и области еще более ужесточат карантинные меры и закроют все рынки, это касается и продовольственных

Строгое распоряжение утвердила региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством губернатора региона Максима Куцого, передает Politeka.net

«Ввести комплекс ограничительных мер на территории области, временно запретить функционирование продовольственных рынков», — говорится в документе, который был обнародован в среду 14 апреля.

Кроме того, во время карантина собираются ограничить доступ граждан на кладбища, а поминальные дни перенести на 6 июня.

Также приняли дополнительные меры по ужесточению карантина на пасхальные праздники. В первую очередь это касается онлайн-трансляций богослужений для населения. Их требуют проводить или без верующих, или при минимальном числе присутствующих. На каждого участника должно приходиться не менее пяти квадратных метров площади храмового помещения. Более того, в них одновременно не должны участвовать более десяти священнослужителей. Все присутствующие должны использовать маски и респираторы.

До этого, в городе Белгород-Днестровском уже закрыли центральный продуктовый рынок, что не понравилось предпринимателям.

Они вышли на митинг 14 апреля под стенами мэрии.

Около полусотни людей требовали возобновить работу центрального рынка, который до этого закрыли на карантин.

Позже к протестующим вышел и.о. городского головы и пояснил, что решение о закрытии центрального рынка, принятое на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, обусловлено усилением мер по предотвращению распространения вирусной инфекции.

При этом на митинге присутствовала полиция, которая разогнала протестующих по домам.

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