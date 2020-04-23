В Одесской области самая сложная ситуация с распространением китайского вируса наблюдается в Подольске

На фоне вспышки в городе продолжают усиливаться противоэпидемические меры, сообщает пресс-служба областного ГУНП, передает Politeka.net

В полиции сообщили, что городская больница, ставшая главным источником распространения заразы, теперь охраняется бойцами Нацгвардии.

18 военных контролируют, чтобы посторонние не могли попасть на территорию, а изолированные в медучреждении не сбежали.

Также в полиции отметили, число карантинных постов вокруг города увеличили до восьми. На них несут службу сотрудники местного отдела полиции, ГСЧСники и медики.

«Через город полностью прекращается транзитное движение транспорта, кроме транспортных средств критической инфраструктуры и автомобилей, которыми жители города возвращаются к месту постоянного проживания или работы. Запрет распространяется на маршрутные автобусы, службы такси и адресной доставки товаров гражданам», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, до особого распоряжения в городе закрыты все заведения и предприятия, кроме аптек, продовольственных магазинов, автозаправок и организаций, оказывающих финансовые услуги.

«Контролировать соблюдение карантинных ограничений будут три совместных наряда полицейских и нацгвардейцев, которые будут патрулировать город», — подчеркнул глава полиции Одесской области Олег Бех.

При этом всего в Одесской области лабораторно подтвержден 161 случай. Из них 44 человека — жители Одессы.

В инфекционной больнице находится 21 пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом, из них 11 — жители Одессы.

Три человека находятся в тяжелом состоянии, при этом не нуждаются в проведении ИВЛ. Все пациенты - пожилые люди.

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