Действие карантина и социальная изоляция пагубно отразились на психике некоторых жителей Одессы

Один из тревожных примеров засняли очевидцы возле парка Горького. Как сообщает Politeka.net, видео разместил телеграм-канал Хydessa, 22 апреля (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца).

В частности, на пересечении улиц Генерала Патрова и Космонавтов очевидцы увидели странную женщину с мертвым голубем в руках.

Как отмечают авторы видео, женщина ощипывала тушку голубя, при этом лицо ее скрывала медицинская маска.

"Вот такая больная на голову подруга ходит, щипает голубя", - пишут в телеграм-канале.

В этом ключе нельзя не вспомнить одесситку, которая выбросилась с ребенком из окна из-за боязни подцепить вирусную инфекцию.

Происшествие, свидетелем которого стали прохожие, случилось в пятиэтажке на улице Ицхака Рабина на Черемушках в Одессе,

Как выяснили в местной полиции, женщине 49 лет.

Ее и ребенка с многочисленными переломами доставили в больницу. Женщина находилась без сознания, а ее 7-летняя дочь призналась, что мать вытолкнула ее из окна, а затем прыгнула сама.

При этом всего в Одесской области лабораторно подтвержден 161 случай. Из них 44 человека — жители Одессы.

В парке Горького сумасшедшая носила мертвого голубя Gepostet von Megafon.od.ua am Mittwoch, 22. April 2020

Напомним, одесситов начнут "ловить" на камеру, срочное предупреждение: "Со следующей недели..."

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