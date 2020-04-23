В этом году одесские школьники завершат учебный процесс дистанционно

Подробности 22 апреля сообщила и. о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий в сети, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Мандзий , учебный процесс в каждой школе сегодня организован по-разному, поэтому и решение, когда именно завершить его может каждая отдельная школа.

«Кроме одиннадцатого класса, заканчивается в соответствии с принятой структурой учебного года. А структура учебного года принимается педагогическим советом», – рассказала она.

Оценка за семестр школьникам должна быть выставлена по результатам текущего оценивания до 12 марта и тематического оценивания, проведенного в ходе дистанционного обучения.

Что касается сроков проведения внешнего независимого тестирования, то по ним определенности нет. "Оно точно будет проведено в 2020 году. Но когда точно пока сказать не можем. Может быть в июне, может быть в августе. В зависимости от эпидемиологической ситуации", - сказала и.о. министра.

Напомним, одесситам показали, куда попадут жертвы вируса: леденящее душу видео

Также Politeka писала, вирус пробрался в церковь под Одессой, есть зараженные: приняты экстренные меры

А еще Politeka сообщала, одесситов начнут "ловить" на камеру, срочное предупреждение: "Со следующей недели..."