Стало известно о первой жертве китайского вируса в Одессе

Это 56-летний мужчина, который пребывал в городской больнице №10 на  улице Малиновского. У него диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию, а также имелись  тяжелые сопутствующие заболевания — сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность, рассказал губернатор Одесской области Максим куцый в ходе брифинга, передает  Politeka.net 

Экспресс-тест и тест ПЦР дали отрицательный результат, но состояние больного ухудшалось, стала возрастать сердечная недостаточность. Лечение не давало результата. Новый тест провели 21 апреля – на этот раз он дал положительный результат.  

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Рано утром в среду, 22 апреля, пациенту стало хуже и он скончался в результате острой сердечной недостаточности.

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Куцый утверждает, что весь персонал отделения, в котором находился пациент, соблюдал противоэпидемические мероприятия, использовал средства индивидуальной защиты. Также  у лечащего врача провели  ПЦР-тест, который оказался  отрицательным.

Отметим, что  это третий летальный случай в Одесской области, но первый в самом городе.

А тем временем, одесские власти  готовятся к худшему сценарию и распорядились выкопать 600 могил для захоронения инфицированных больных.

Места под захоронения в Одессе предусмотрели на Западном кладбище.

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