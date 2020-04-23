Стало известно о первой жертве китайского вируса в Одессе

Это 56-летний мужчина, который пребывал в городской больнице №10 на улице Малиновского. У него диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию, а также имелись тяжелые сопутствующие заболевания — сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность, рассказал губернатор Одесской области Максим куцый в ходе брифинга, передает Politeka.net

Экспресс-тест и тест ПЦР дали отрицательный результат, но состояние больного ухудшалось, стала возрастать сердечная недостаточность. Лечение не давало результата. Новый тест провели 21 апреля – на этот раз он дал положительный результат.

Рано утром в среду, 22 апреля, пациенту стало хуже и он скончался в результате острой сердечной недостаточности.

Куцый утверждает, что весь персонал отделения, в котором находился пациент, соблюдал противоэпидемические мероприятия, использовал средства индивидуальной защиты. Также у лечащего врача провели ПЦР-тест, который оказался отрицательным.

Отметим, что это третий летальный случай в Одесской области, но первый в самом городе.

А тем временем, одесские власти готовятся к худшему сценарию и распорядились выкопать 600 могил для захоронения инфицированных больных.

Места под захоронения в Одессе предусмотрели на Западном кладбище.

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