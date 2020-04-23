Китайский вирус стремительно распространяется по городам Одесской области, количество инфицированных растет с каждым днем

По состоянию на утро 23 апреля число людей, у которых подтвержден COVID-19, увеличилось на 16 и составило 167. Из них 50 человек – это одесситы, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу одесской мэрии.

По данным Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на стационарном лечении в инфекционной больнице находятся 22 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом, при этом жителей Одессы - 12.

Отмечается, что три человека - в тяжелом состоянии, они не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких.

Все пациенты больницы – пожилые люди старше 60 лет, из них один одессит, двое иногородних.

«6 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии. Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет», - говорится в сообщении.

Летальных случаев зарегистрировано три. В Подольске Одесской области скончались 60-летний врач и 61-летняя женщина.

Также сегодня стало известно о смерти одессита. Мужчине было 56 лет и он страдал рядом сопутствующих заболеваний.

А тем временем, одесские власти готовятся к худшему сценарию и распорядились выкопать 600 могил для захоронения инфицированных больных.

Места под захоронения в Одессе предусмотрели на Западном кладбище.

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