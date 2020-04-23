Новый современный корпус одесской инфекционной больницы превратили в казарму для бойцов Нацгвардии, которые охраняют это медучреждение

Об это пишет Обозреватель .

По данным издания, реконструированные корпуса, в которых, ко всему прочему, находится детское отделение, так и не смогли принять больных из-за коррупционной схемы одесских чиновников.

«Представители одесской власти с помощью давления на подрядчика якобы требовали от него "финансовой мотивации" за введение объекта в эксплуатацию, заблокировав расчеты со строителями», - пишет Обозреватель.

Поэтому приняли решение расположить нацгвардейцев в новом боксированном корпусе детского отделения.

Обратим внимание, что инфекционная больница рассчитана на 420 коек, в том числе 205 – в детском отделении.

В 2015 году для учреждения были построены новые боксированные корпуса на 65 коек и хозблок (газовая котельная, прачечная, дезинфекционная камера). Корпус разделен на 20 отдельных изолированных блоков, каждый из которых оборудован отдельным выходом и кнопкой вызова медицинского персонала.

Новые корпуса оснащены высококлассной медицинской аппаратурой , которая позволяет оказывать медицинскую помощь взрослому и детскому населению Одессы и Одесской области на современном европейском уровне.

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