До этого там прогремел взрыв

В Одессе возле помещения, которое арендует любитель Сталина и прочей советской символики, случился пожар

Об этом сообщает издание « Одесская жизнь» .

Происшествие случилось на улице Марсельской, где на днях раздался взрыв и полиция нашла самодельное взрывное устройство.

В тот раз больше всего пострадала мастерская по ремонту техники и электроники. Ее владельцем является одессит Виктор, который повесил на свое авто портрет советского диктатора из-за чего у него вспыхнул конфликт с местными патриотами.

На месте была найдена бомба в картонной упаковке. Ее мощность — примерно 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

И вот теперь рано утром, 23 апреля на том же месте произошел пожар.

По информации местных СМИ, первой о возгорании узнала уборщица, которая услышала запах гари.

Она увидела, как со стороны ларьков валит дым и позвонила в администрацию мини-рынка. На место были вызваны сотрудники ГСЧС, которые оперативно потушили огонь.

Как поведали очевидцы, возгорание началось с трансформаторной будки в МАФе компании “Гармаш”. Там оказалась поврежденной задняя стенка. Рядом стоящие ларьки успели только слека обгореть, у них чувствуется сильный запах гари.

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