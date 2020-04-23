В Одессе возле помещения, которое арендует любитель Сталина и прочей советской символики, случился пожар
Об этом сообщает издание «
Происшествие случилось на улице Марсельской, где на днях раздался взрыв и полиция нашла самодельное взрывное устройство.
В тот раз больше всего пострадала мастерская по ремонту техники и электроники. Ее владельцем является одессит Виктор, который повесил на свое авто портрет советского диктатора из-за чего у него вспыхнул конфликт с местными патриотами.
На месте была найдена бомба в картонной упаковке. Ее мощность — примерно 100 граммов в тротиловом эквиваленте.
И вот теперь рано утром, 23 апреля на том же месте произошел пожар.
По информации местных СМИ, первой о возгорании узнала уборщица, которая услышала запах гари.
Она увидела, как со стороны ларьков валит дым и позвонила в администрацию мини-рынка. На место были вызваны сотрудники ГСЧС, которые оперативно потушили огонь.
Как поведали очевидцы, возгорание началось с трансформаторной будки в МАФе компании “Гармаш”. Там оказалась поврежденной задняя стенка. Рядом стоящие ларьки успели только слека обгореть, у них чувствуется сильный запах гари.
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