Бесплатный проезд будет действовать на время карантина

В Одессе некоторые медики смогут ездить бесплатно в общественном транспорте, однако далеко не все

В частности, одесская мэрия приняла решение на время карантина разрешить медработникам опорных больниц, которые задействованы в лечении больных китайским вирусом, ездить бесплатно в трамваях и троллейбусах, передает Politeka.net.

Директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман сообщил, что уже отпечатаны 5 тыс. специальных удостоверений, которые раздадут сотрудникам опорных медучреждений. К ним относятся инфекционная больница, городские клинические больницы №1,5,10,11, «Центр неотложной медицинской помощи», детская больница №3, роддом №2, а также областной лабораторный центр и противочумной институт.

Отмечается, что бесплатный проезд для медиков будет действовать на время карантина.

По состоянию на утро 23 апреля число людей, у которых подтвержден COVID-19, увеличилось на 16 и составило 167. Из них 50 человек – это одесситы.

По данным Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на стационарном лечении в инфекционной больнице находятся 22 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом, при этом жителей Одессы - 12.

Летальных случаев зарегистрировано три. В Подольске Одесской области скончались 60-летний врач и 61-летняя женщина.

Также 23 апреля стало известно о смерти одессита. Мужчине было 56 лет и он страдал рядом сопутствующих заболеваний.

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