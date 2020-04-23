В Одессе некоторые медики смогут ездить бесплатно в общественном транспорте, однако далеко не все
В частности, одесская мэрия приняла решение на время карантина разрешить медработникам опорных больниц, которые задействованы в лечении больных китайским вирусом, ездить бесплатно в трамваях и троллейбусах, передает Politeka.net.
Директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман сообщил, что уже отпечатаны 5 тыс. специальных удостоверений, которые раздадут сотрудникам опорных медучреждений. К ним относятся инфекционная больница, городские клинические больницы №1,5,10,11, «Центр неотложной медицинской помощи», детская больница №3, роддом №2, а также областной лабораторный центр и противочумной институт.
Отмечается, что бесплатный проезд для медиков будет действовать на время карантина.
Деми Роуз, Алена Омович и другие модели померились пышными прелестями: даже Кардашьян позавидует
Русская Кардашьян забыла про стыд и показала «бомбочки» в бикини: «Это так горячо!»
Дан Балан и Тина Кароль живут вместе: история любви и жаркие фото самой романтичной пары Украины
Деньги украинцев под угрозой, вступает в силу новый закон: "Уже с 28 апреля изменится..."
По состоянию на утро 23 апреля число людей, у которых подтвержден COVID-19, увеличилось на 16 и составило 167. Из них 50 человек – это одесситы.
По данным Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на стационарном лечении в инфекционной больнице находятся 22 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом, при этом жителей Одессы - 12.
Летальных случаев зарегистрировано три. В Подольске Одесской области скончались 60-летний врач и 61-летняя женщина.
Также 23 апреля стало известно о смерти одессита. Мужчине было 56 лет и он страдал рядом сопутствующих заболеваний.
Напомним, одесситов начнут "ловить" на камеру, срочное предупреждение: "Со следующей недели..."
Также Politeka писала, одесситам показали, во что превратили новую инфекционку: "казарма для Нацгвардии", кадры
А еще Politeka сообщала, на Одесчине восстали против гостя из Европы, видео переполоха: "Не имеет права..."