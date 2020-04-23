Из-за карантина на фоне эпидемии опасного вируса в Одессе снесли детскую площадку

Извесная детская площадка «Сашуля», которая больше десяти лет радовала детей, проживающих в районе Молдаванки, перестала существовать. Ее демонтировали на прошлой недели. Об этом сообщили встревоженные местные жители в соцсетях, передает Politeka.net.

Одесситы утверждают, что площадку, названную в память о погибшем мальчике, демонтировал рядом расположенный «Автомобильный дом Volkswagen».

По данным местных СМИ, детский игровой комплекс не находился в коммунальной собственности, а принадлежал «Автомобильному дому». Его демонтаж — это вынужденная мера, связанная с эпидемией вирусной инфекции.

«Много лет мы поддерживали детскую площадку «Сашуля», но закрыли ее, когда началась эпидемия», - сообщил вице-президент компании Алексей Костенко.

По его словам, несмотря на то, что калитка на территорию площадки была закрыта, родители продолжали запускать туда своих детей.

В компании усмотрели большую угрозу распространения вируса и приняли решение демонтировать площадку. В тоже время, откроется игровой комплекс или нет – неизвестно.

«Эпидемия надолго, и что-либо прогнозировать сейчас просто невозможно», - ответил Костенко.

Одесситы расстроились и вот как прокомментировали ситуацию:

«Очень жалко . Дети ее любили «, «Очень жаль, хорошая площадка была.😒», «Мои Дети выросли на этой площадке и это место, которое они будут помнить всю свою жизнь», «Очень жаль !Наш ребёнок ее очень любил. Это была единственная хорошая площадка. Чистая приятно было туда завести ребёнка. Беспредел о чем говорить».

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