Стало известно, какая погода ожидает одесситов в пятницу 24 апреля
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
Облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-7 °С тепла, днем 15-17 °С.
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В Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7 ° С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-2 °С, днем 15-20 ° С.
На автодорогах области видимость хорошая.
В старину заметили, что «если к этому дню воды не вскрылись, то весна поздней будет и лето плохим простоит». Если утром мороз, а днём пошёл снег, то ещё целый месяц будет холодно. В этот день медведь из берлоги выходит.
Ранее мы писали, лето в этом году огорошит одесситов набором разных стихий от жары до шквалов с ураганами.
Об этом сообщил народный синоптик Назарий Данилюк.
Первым делом он подчеркнул, что климатическое лето в Одесский регион придет раньше календарного времени.
Уже май месяц встретит одесситов теплой, а временами жаркой, погодой.
А вот в начале июня в Одессу ворвётся резко похолодание: начнутся дожди, которые продлятся до третьей декады. Во второй декаде возможны сильные ливни со шквалами и градом. Погода наладится только к середине месяца.
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