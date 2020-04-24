Стало известно, какая погода ожидает одесситов в пятницу 24 апреля

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-7 °С тепла, днем ​​15-17 °С.

В Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7 ° С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-2 °С, днем 15-20 ° С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В старину заметили, что «если к этому дню воды не вскрылись, то весна поздней будет и лето плохим простоит». Если утром мороз, а днём пошёл снег, то ещё целый месяц будет холодно. В этот день медведь из берлоги выходит.

Ранее мы писали, лето в этом году огорошит одесситов набором разных стихий от жары до шквалов с ураганами.

Об этом сообщил народный синоптик Назарий Данилюк.

Первым делом он подчеркнул, что климатическое лето в Одесский регион придет раньше календарного времени.

Уже май месяц встретит одесситов теплой, а временами жаркой, погодой.

А вот в начале июня в Одессу ворвётся резко похолодание: начнутся дожди, которые продлятся до третьей декады. Во второй декаде возможны сильные ливни со шквалами и градом. Погода наладится только к середине месяца.

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