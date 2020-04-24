В сети появились кадры сильнейшего пожара, который охватил Свято-Успенский мужской монастырь УПЦ Московского патриархата
Происшествие случилось в ночь на 24 апреля, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии. (Чтобы просмотреть видео, досколльте страницу до конца)
Отмечается, что десять пожарных расчетов боролись с огнем в хозяйственной постройке, которую удалось потушили только к утру. За дело взялся даже один из священник, он помогал спасателям тушить пламя и сломал ногу.
Его увезли в больницу. О других пострадавших при пожаре не сообщается.
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Представители епархии убеждены, что это был умышленный поджог, поскольку на территории было сразу три возгорания.
По словам священников, пожару предшествовал взрыв.
Очевидцы сообщили, кто-то бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в сторону монастырских машин Toyota Hiace и ВАЗ-2107 и скрылся.
На место была вызвана полиция, которой предстоит установить все обстоятельства возгорания на территории мужского монастыря.
В тоже время некоторые одесские
Они задаются вопросом, как “террористы-поджигатели” проникли на охраняемую территорию монастыря на 16 ст. Фонтана, где есть видеонаблюдение, посты частной охранной структуры, сигнализация?
Почему “террористы” сожгли лишь пустой коровник, дрова и пару старых советских автомобилей?
Почему ряд подобных поджогов зданий Московского патриархата прокатился по стране аккурат после Пасхи – а именно после того, как московские попы попали в ряд скандалов с нарушением карантина и массовыми заболеваниями монахов, священнослужителей и прихожан? В то же время в Одессе накануне Пасхи Московский патриархат оскандалился нападением на журналистку.
Уж не для того ли горят коровники, чтобы “замести следы” и покричать о том, как “националисты преследуют “каноническую” церковь” и сместить внимание общественности, переведя стрелки на “смотрите, как нас обижают”.
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