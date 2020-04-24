Одессит, который первый заболел COVID-19 до сих пор получает положительный результат тестов

Интересными подробностями он поделился местным СМИ .

По словам Максима (так зовут заболевшего), на данный момент ему сделали четыре исследования методом ПЦР, и все они показывают наличие вируса в организме.

При этом последний тест ему сделали 18 апреля. Парень чувствует себя хорошо и ждет повторного тестирования, которое должно состояться 28 апреля.

«Это какая-то головоломка. В Украине нет таких «долгих» пациентов, как я. Все это время я нахожусь в самоизоляции, — рассказал он.

«Мой врач из США рассказывал, что сейчас появляются разные гипотезы. Пока что это лишь домыслы, но есть же в мире случаи, когда после отрицательного ПЦР-теста снова получали положительный результат. И медики подозревают, что люди не повторно заразились, а просто вирус остается в организме навсегда. Как герпес, например. Учитывая мой нестандартный случай, я готов стать участником исследования. Ведь ученым так важно сейчас узнать об этом вирусе как можно больше», - продолжил одессит.

Напомним, что молодой человек прилетел из США 13 марта. По дороге домой он почувствовал себя плохо. Сдал анализ (ему провели экспресс-тест), который показал отрицательный результат.

Кроме того, у него взяли образец биоматериала для ПЦР-анализа.

О том, что он инфицирован, узнал из СМИ.

«Они по телевидению озвучивают результаты моих анализов, а мне о них никто не сообщает. Еще и врут о том, что у меня была лихорадка. Говорят, что ко мне приходят врачи, измеряют температуру, хотя за все это время никто ко мне не приходил, а с медиками я общался только по телефону», - возмутился больной.

Еще один странный момент — история с распиской, которую Максим подписал, покидая больницу.

«Кто-то от руки дописал в этой справке фразу по поводу самоизоляции в течение 14 дней. Этой записи не было в тот момент, когда я ставил свою подпись. Весь текст напечатан на компьютере, а рукописная фраза появилась после. Я и так был на самоизоляции, но документ подделали», — поделился парень.

Сейчас Максим хочет одного, чтобы после карантина ему принесли извенения за все мучения и страдания, которые доставили ему чиновники.

«Хочется, чтобы они помнили, что власть нужна для того, чтобы помогать людям, а не травить их», — подытожил он.

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