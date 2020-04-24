Из них больше половины медики

В Одессе произошла вспышка китайской инфекции в доме престарелых

Как сообщил главный санитарный врач региона Виталий Гончаров там одновременно заболели пять человек, при чем три из них – это медработники, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как стало известно, первый случай произошёл 17 апреля.

Гончаров отметил, что вспышка стала возможной из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима.

Санитарный врач убежден, что заражение медиков происходит из-за нарушения правил и рекомендаций Минздрава.

В тоже время по состоянию на 24 апреля всего в Одесской области зафиксировано 169 случаев, за минувшие сутки диагноз подтвержден у 8 человек. Больше всего случаев инфекции зарегистрировано в Одессе, Подольском и Беляевском районах.

Ранее мы писали, в Килийском районе Одесской области новый китайский вирус был выявлен у младенца.

Об этом сообщил председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в селе Шевченково подтвержден еще один случай опасной инфекции. Болезнь выявлена у ребенка 2019 года рождения. Мальчик, которому еще нет и года, чувствует себя хорошо. При этом вирус был диагностирован у ребенка из семьи, где ранее он был обнаружен у взрослых.

«Всего в Килийском районе это 7-й случай заражения. Сложившаяся ситуация вызывает серьезные опасения и тревогу», - написал он.

❗️Щотижневий онлайн-брифінг щодо епідемічної ситуації у регіоні, посилення карантину у Подільську та роботи поліції у поминальні дні. У заході також беруть участь в. о директорки обласного департаменту охорони здоров’я, головний санлікар Одещини та керівництво Національної поліції. Gepostet von Максим Куций am Donnerstag, 23. April 2020

Напомним, одесситов начнут "ловить" на камеру, срочное предупреждение: "Со следующей недели..."

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