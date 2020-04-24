В Одессе произошла вспышка китайской инфекции в доме престарелых
Как сообщил главный санитарный врач региона Виталий Гончаров там одновременно заболели пять человек, при чем три из них – это медработники, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как стало известно, первый случай произошёл 17 апреля.
Гончаров отметил, что вспышка стала возможной из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима.
Голодный бунт перекинулся на новый регион, украинцы выходят на улицы: "Мы больше не можем"
Медведев вонзил Путину ножи в спину, едкая фотожаба порвала россиян: "Ушел на дно"
Евгения Кошевого из «Квартал 95» атаковали, детали разборок: «Какое-то г*вно!»
Удар доллара, важное заявление Нацбанка и новые зарплаты – главное за ночь
Санитарный врач убежден, что заражение медиков происходит из-за нарушения правил и рекомендаций Минздрава.
В тоже время по состоянию на 24 апреля всего в Одесской области зафиксировано 169 случаев, за минувшие сутки диагноз подтвержден у 8 человек. Больше всего случаев инфекции зарегистрировано в Одессе, Подольском и Беляевском районах.
Ранее мы писали, в Килийском районе Одесской области новый китайский вирус был выявлен у младенца.
Об этом сообщил председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, в селе Шевченково подтвержден еще один случай опасной инфекции. Болезнь выявлена у ребенка 2019 года рождения. Мальчик, которому еще нет и года, чувствует себя хорошо. При этом вирус был диагностирован у ребенка из семьи, где ранее он был обнаружен у взрослых.
«Всего в Килийском районе это 7-й случай заражения. Сложившаяся ситуация вызывает серьезные опасения и тревогу», - написал он.
Напомним, одесситов начнут "ловить" на камеру, срочное предупреждение: "Со следующей недели..."
Также Politeka писала, "после праздников вздрогнем": в сети раскрыли настоящие масштабы эпидемии на Одесчине
А еще Politeka сообщала, одесситам показали последствия пасхальных праздников на карантине: красноречивые фото