Леса Одесской области продолжают страдать из-за браконьеров

Об очередной незаконной вырубке, произошедшей под покровом ночи возле села Павловка Арцизского района, сообщили в пресс-службе областного ГУНП, передает Politeka.net

По рассказам копов, во время патрулирования в окрестностях села они заметили гужевой транспорт и двух мужчин. Они перевозили на телеге полтора складометра софоры японской и бензопилу.

Нарушителями оказались двое местных жителей 33 и 40 лет. Пытаясь избежать ответственности, мужчины сказали, что свежеспиленную древесину они просто нашли и забрали себе.

Отмечается, что телегу вместе с древесиной и бензопилой полицейские поместили на штрафплощадку, а по данному факту начали производство по ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины.

Теперь мужчинам грозит штраф за незаконную вырубку, который составляет от 1,5 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 3 до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее мы писали, под шумок карантина в Одессе продолжают пилить деревья в прибрежной зоне.

Так, в ночь на четверг, 23 апреля, в этом парке "Юность" были спилены три здоровых дерева. Одесситы проживающие неподалеку обнаружили пеньки лишь утром. Кроме того, люди заметили, что еще два дерева надпилены.

На место была вызвана полиция и написано два заявления о незаконном спиле.

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