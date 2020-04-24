На жителей Одесской области посыпались крупные штрафы за несоблюдение карантинных мер

В частности, суд оштрафовал женщину из Березовки, которая на рынке продавала бытовые товары. Об этом стало известно из судебного реестра, передает Politeka.net

20 марта женщина работала на рынке. Она продавала бытовые товары такие как: искусственные цветы, зажигалки, клей, туалетную бумагу, влажные салфетки и батарейки. Данные товары не вошли в список разрешенных и полицейские составили на нее протокол. Однако женщина свою вину не признала.

В суде она ответила, что не знала о запрете продавать бытовые товары и призналась только в том, что торговала туалетной бумагой и влажными салфетками.

Тем не менее, судья оштрафовал ее на 17 тысяч гривен.

Еще один случай произошел в Овидиополе. Там оштрафовали женщину, которая покинула место самоизоляции 9 апреля. Она должна будет заплатить также 17 тысяч гривен.

Напомним, новый закон по предупреждению распространения вирусной инфекции приняла Верховная Рада во вторник, 16 марта.

Теперь украинцам и одесситам в том числе, за нарушение карантинных правил придется нести ответственность в виде штрафа или тюремного заключения.

Нарушители будут наказываться в соответствии с законом по статье 325 Уголовного кодекса Украины, о нарушении санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний.

для граждан - от 17 тыс. до 34 тыс. гривен;

для должностных лиц - от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

Нарушение правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых отравлений, наказывается:

штрафом от 17 тыс. до 51 тыс. гривен;

арестом на срок до шести месяцев;

ограничением свободы на срок до трех лет;

лишением свободы на срок до трех лет.

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