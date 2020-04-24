Стало известно, как изменились цены на продукты питания в одесском регионе

Как сообщает Главное управление статистики в Одесской области, индекс потребительских цен в январе-марте составил 100,0% в нашем регионе, при этом по всей Украине - 100,7%, передает Politeka.net

Сообщается, что продукты питания и безалкогольные напитки стали дешевле на 0,1%, однако есть позиции, цена на которые выросла. Среди продуктов питания больше всего подорожали овощи (на 6,3%), из них на 42,5% - огурцы, на 20,6% - перец сладкий, на 20,0% - помидоры, на 16,8% - репчатый лук.

Рост цен на сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия составил 2,8%, в основном, за счет подорожания сахара на 6,2% и шоколада - на 4,2%.

Прирост цены на алкогольные напитки, табачные изделия, хлеб и хлебопродукты составил 1,0%. Среди товаров последней указанной группы подорожали крупы гречневые на 7,4%, пельмени - на 4,0%. Наряду с этим, пшено стало дешевле на 4,8%, хлеб заварной - на 3,7%.

Прирост цен на фрукты составил 0,8%, в т.ч. на лимоны - 22,0%, виноград - 15,6%. Однако, апельсины подешевели на 17,7%.

На 0,2% выросли в цене масло и жиры, из них маргарин подорожал на 3,7%, масло подсолнечное - на 2,8%. В то же время масло сливочное подешевело на 1,9%.

Среди других продуктов питания больше всего подорожал чеснок - на 31,3%.

Цены на сыр и яйца снизились на 5,6%, что в значительной степени обусловлено существенным удешевлением яиц (на 29,0%).

Мясо и мясопродукты стали дешевле на 1,2%, в частности, филе куриное - на 10,0%, птица (тушки куриные) - на 3,8%. В то же время на 5,1% выросла в цене говядина.

Цены на рыбу и продукты из рыбы снизились на 0,2%.

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