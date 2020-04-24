Одесские полицейские ожидают всплеск преступности уже в мае месяце

Всему виной карантин в странах ЕС. Об этом завил в ходе брифинга начальник одесской полиции Олег Бех, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскроллте страницу до конца)

«С мая ожидаем приезд гастролеров в связи с тем, что европейские страны будут закрыты, мы уже видим, что будет соответствующий всплеск преступности на территории региона», - рассказал он.

В тоже время он отметил, что в период карантина снизился уровень таких преступлений как, нанесение тяжких телесных повреждений, кражи, грабежи, разбойные нападения, хулиганства и т. д.

Однако при этом, Бех обратил внимание, что активизировались аферисты.

«Это мошенничество в отношении граждан, которые заказывают медицинские препараты и средства индивидуальной защиты в сети Интернет, завладение имуществом под видом «проведения дезинфекции» помещений», - отметил начальник.

Также вымогаются средства у граждан под предлогом того, что их родственники якобы находятся в тяжелом состоянии в больнице и для их лечения от вируса необходимы деньги.

«Каждый день мы регистрируем 5-10 случаев «разбора» автотранспорта. Снимают и бьют стекла, снимают номерные знаки, аккумуляторы, снимают колеса… Воруют вещи из оставленных без присмотра машин», - отметил Бех.

Кроме того, по его данным, злоумышленники часто выманивают у людей крупные суммы для «выкупа из полиции», якобы задержавшей их родственников.

❗️Щотижневий онлайн-брифінг щодо епідемічної ситуації у регіоні, посилення карантину у Подільську та роботи поліції у поминальні дні. У заході також беруть участь в. о директорки обласного департаменту охорони здоров’я, головний санлікар Одещини та керівництво Національної поліції. Gepostet von Максим Куций am Donnerstag, 23. April 2020

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