На выходных в Одессе синоптики прогнозируют дождь и шквальный ветер
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
В субботу день в Одессе будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 8-10 °С тепла, днем 16-18 °С.
В Одесской области синоптики прогнозируют переменная облачность. Без существенных осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь.
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Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 5-10 °С тепла, днем 16-21 °С.
В воскресенье, 26 апреля, в Одессе ясное утро и погожий день плавно перетекут в пасмурный вечер. Без осадков.
Ночью синоптики обещают небольшой дождь, местами дождь, днем без существенных осадков.
Ветер ночью южный, днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 5-10 °С тепла, днем 15-20 °С.
По данным Укргидрометцентра, 25 апреля в Одессе объявлено штормовое предупреждение, I уровень опасности – «желтый».
Как отмечают в КП «Горзелентрест», при такой погоде смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Одесситов просят избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и слабоукрепленными конструкциями.
Рекомендуется быть особо внимательными и осторожными.
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