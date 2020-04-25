На выходных в Одессе синоптики прогнозируют дождь и шквальный ветер

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

В субботу день в Одессе будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем ​​порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью 8-10 °С тепла, днем ​​16-18 °С.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменная облачность. Без существенных осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем ​​местами порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью 5-10 °С тепла, днем ​​16-21 °С.

В воскресенье, 26 апреля, в Одессе ясное утро и погожий день плавно перетекут в пасмурный вечер. Без осадков.

Ночью синоптики обещают небольшой дождь, местами дождь, днем без существенных осадков.

Ветер ночью южный, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10 °С тепла, днем ​​15-20 °С.

По данным Укргидрометцентра, 25 апреля в Одессе объявлено штормовое предупреждение, I уровень опасности – «желтый».

Как отмечают в КП «Горзелентрест», при такой погоде смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Одесситов просят избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и слабоукрепленными конструкциями.

Рекомендуется быть особо внимательными и осторожными.

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