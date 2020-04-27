Жители Одессы смогут получить дополнительные выплаты в условиях карантина

На денежную помощь в размере 3 тысяч гривен смогут претендовать безработные, об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная. передает Politeka.net

Для этого им нужно зарегистрироваться в центре занятости и по упрощенной программе обратиться в центр социальной защиты, чтобы получить помощь в размере около 3 тыс. грн.

Также, безработным упростят доступ к получению помощи малообеспеченным.

“Те, кто зарегистрировался безработным, могут с этой справкой прийти в центр соцзащиты и получат помощь малообеспеченной семье”, – заявила Лазебная.

По словам министра, помощь получат около 300 тысяч семей ФЛП первой и второй группы (без работников). Им будет оказана помощь на детей до 10 лет в размере прожиточного минимума на ребенка.

Ранее мы писали, в Одессе некоторые медики смогут ездить бесплатно в общественном транспорте.

В частности, одесская мэрия приняла решение на время карантина разрешить медработникам опорных больниц, которые задействованы в лечении больных китайским вирусом, ездить бесплатно в трамваях и троллейбусах.

Директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман сообщил, что уже отпечатаны 5 тыс. специальных удостоверений, которые раздадут сотрудникам опорных медучреждений.

К ним относятся инфекционная больница, городские клинические больницы №1,5,10,11, «Центр неотложной медицинской помощи», детская больница №3, роддом №2, а также областной лабораторный центр и противочумной институт.

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