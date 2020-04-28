Одесситам не разрешат жарить шашлыки и не пустят к памятникам

В Одессе на майские праздники будут ужесточены меры безопасности

Власти Одессы предупредили, что намерены сурово наказывать нарушителей за несоблюдение карантинных ограничений. Штрафы составят от 17 до 34 тысяч гривен, передает Politeka.net

Одесситам не разрешается устраивать пикники с приготовлением шашлыков в зеленых зонах города. На склонах и в парках в связи с эпидемией запретят жечь костер, использовать мангал и гриль.

Обратим внимание, что такие меры связаны не только с карантином и режимом ЧС.

Дополнительные ограничения предусматривает статья за разжигание костров в лесах и лесополосах. Тут штрафы составят от 10 до 20 необлагаемых минимумов и составят от 1 500 до 4 590 грн, а если это приведет к лесному пожару, могут оштрафовать на сумму от 91 800 гривен до 153 тысяч грн.

Кроме того, полиция усилит меры безопасности 2 мая, чтобы не допустить массовых собраний. Участников собраний привлекут к административной ответственности, в тоже время организаторы массовых сборищ пойдут уже по уголовной статье.

Ближе к 9 мая будут взяты под охрану мемориал на пл. 10-го апреля и памятник Неизвестному матросу в парке им. Шевченко. Доступ к ним также планируют ограничить во избежание скопления народа.

В горсовете подчеркнули, для того, чтобы мониторить ситуацию, в городе будут созданы мобильные группы полицейских, водолазов и муниципальной охраны. Туда войдет в целом около 200 человек. Кроме того, к контролю привлекут спецслужбу “077”.

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