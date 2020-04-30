В Одессе полиция задержала подозреваемого в поджоге Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ Московского патриархата

Им оказался бывший послушник монастыря Юрий Т 1971 года рождения, в настоящее время бездомный. Об этом изданию « Думская » рассказал источник в Нацполиции.

Мужчина признался в совершенном преступлении. Мотивы его действий устанавливаются.

Отмечается, что задержанному сообщили о подозрении по части 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы сообщали, пожар в монастыре случилось в ночь на 24 апреля.

Десять пожарных расчетов боролись с огнем в хозяйственной постройке, которую удалось потушили только к утру. За дело взялся даже один из священник, он помогал спасателям тушить пламя и сломал ногу. Он был госпитализирован в больницу. Других пострадавших при пожаре нет.

Священники сообщали, кто-то бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в сторону монастырских машин Toyota Hiace и ВАЗ-2107 и скрылся.

В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре.

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