В Одессе полиция задержала подозреваемого в поджоге Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ Московского патриархата
Им оказался бывший послушник монастыря Юрий Т 1971 года рождения, в настоящее время бездомный. Об этом изданию «
Мужчина признался в совершенном преступлении. Мотивы его действий устанавливаются.
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Отмечается, что задержанному сообщили о подозрении по части 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее мы сообщали, пожар в монастыре случилось в ночь на 24 апреля.
Десять пожарных расчетов боролись с огнем в хозяйственной постройке, которую удалось потушили только к утру. За дело взялся даже один из священник, он помогал спасателям тушить пламя и сломал ногу. Он был госпитализирован в больницу. Других пострадавших при пожаре нет.
Священники сообщали, кто-то бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в сторону монастырских машин Toyota Hiace и ВАЗ-2107 и скрылся.
В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре.
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