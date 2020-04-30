В Одессе неизвестные пытались сжечь иномарку прямо перед зданием СБУ
Они забросали «коктейлями Молотова» автомобиль Toyota Corolla, припаркованный на улице Троицкой, сообщаю местные
По словам очевидцев, неизвестные бросили в машину три бутылки с зажигательной смесью. Два «коктейля Молотова» попали в иномарку и загорелись. Огонь повредил моторный отсек, багажник и пр. После этого злоумышленники скрылись.
Примечательно, что иномарка припаркована буквально за полквартала от здания УСБУ в Одесской области.
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На место происшествия выезжала полиция, которая изъяла вещественные доказательства с места преступления.
По информации СМИ, владельцем автомобиля на который покусились, является родственник вице-мэра Одессы Павла Вугельмана.
Ранее мы писали, мэр Одессы Геннадий Труханов решил устроить большие чистки в рядах своих подчиненных.
Так, в среду 29 апреля градоначальник уволил сразу двух своих заместителей. Речь идет о вице-мэрах Андрее Котляре, который отвечал за силовой блок и Петре Рябоконе, отвечающего за строительную сферу. Чиновников уволили по соглашению сторон, однако, что интересно, ранее их лишили почти всех полномочий.
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