В Одессе неизвестные пытались сжечь иномарку прямо перед зданием СБУ

Они забросали «коктейлями Молотова» автомобиль Toyota Corolla, припаркованный на улице Троицкой, сообщаю местные СМИ . (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, неизвестные бросили в машину три бутылки с зажигательной смесью. Два «коктейля Молотова» попали в иномарку и загорелись. Огонь повредил моторный отсек, багажник и пр. После этого злоумышленники скрылись.

Примечательно, что иномарка припаркована буквально за полквартала от здания УСБУ в Одесской области.

На место происшествия выезжала полиция, которая изъяла вещественные доказательства с места преступления.

По информации СМИ, владельцем автомобиля на который покусились, является родственник вице-мэра Одессы Павла Вугельмана.

Ранее мы писали, мэр Одессы Геннадий Труханов решил устроить большие чистки в рядах своих подчиненных.

Так, в среду 29 апреля градоначальник уволил сразу двух своих заместителей. Речь идет о вице-мэрах Андрее Котляре, который отвечал за силовой блок и Петре Рябоконе, отвечающего за строительную сферу. Чиновников уволили по соглашению сторон, однако, что интересно, ранее их лишили почти всех полномочий.

Одеса безпечне місто. Близько 12:00 підпалили авто поки що невідомій людині. Gepostet von Дем'ян Ганул am Mittwoch, 29. April 2020

Напомним, под Одессой обнаружено дерево, которому 400 лет, удивительные кадры

Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

Также Politeka писала, что судно выбросило на побережье Одесской области: кадры ЧП