В Одесской областной больнице обнаружили целые стаи тараканов
Неприятные кадры появилось в Telegram-канале «Одесса INFO», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
Условия в медицинском учреждении напугают даже неприхотливого пациента. На видео запечатлено, как в палате и санузле бегают табуны тараканов.
Множество насекомых заметили даже на раковине, которая находится в палате.
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Ранее мы уже писали, в каких невыносимых условиях вынуждены лечится пациенты Одесской детской областной больницы.
Так, к примеру в одной из палат бегают мыши.
Скорее всего, мама одного из малышей сняла грызуна, который не боясь людей бегает по полу в палате. Мышь перекусила, а затем спряталась под разорванным линолеумом.
Такжее мы писали, новый современный корпус одесской инфекционной больницы превратили в казарму для бойцов Нацгвардии, которые охраняют это медучреждение.
Как оказалось, реконструированные корпуса, в которых, ко всему прочему, находится детское отделение, так и не смогли принять больных из-за коррупционной схемы одесских чиновников.
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