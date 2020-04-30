В Одесской областной больнице обнаружили целые стаи тараканов

Неприятные кадры появилось в Telegram-канале «Одесса INFO», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Условия в медицинском учреждении напугают даже неприхотливого пациента. На видео запечатлено, как в палате и санузле бегают табуны тараканов.

Множество насекомых заметили даже на раковине, которая находится в палате.

Ранее мы уже писали, в каких невыносимых условиях вынуждены лечится пациенты Одесской детской областной больницы.

Так, к примеру в одной из палат бегают мыши.

Скорее всего, мама одного из малышей сняла грызуна, который не боясь людей бегает по полу в палате. Мышь перекусила, а затем спряталась под разорванным линолеумом.

Такжее мы писали, новый современный корпус одесской инфекционной больницы превратили в казарму для бойцов Нацгвардии, которые охраняют это медучреждение.

Как оказалось, реконструированные корпуса, в которых, ко всему прочему, находится детское отделение, так и не смогли принять больных из-за коррупционной схемы одесских чиновников.

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