Во вторник, 5 мая в Одессе будет идти дождь, местами ливни

С новым прогнозом погоды жителей ознакомил сайт Sinoptik, передает Politeka.net.

Облака закроют небо уже утром и продержатся в Одессе весь день, рассеявшись только к вечеру. Метеорологи прогнозируют сильный дождь с грозой. Ветер северо-западный.

В этот день температура воздуха утром будет 12-17 градусов тепла, днем 19-20 градусов, а вечером столбики термометров покажут 16-19 градусов тепла.

Давление 752-751 мм. Влажность составит 91-70%

В Одесской области - переменная облачность. Сильный дождь, днем местами дождь, гроза. Ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11 °С тепла, днем 15-20 °С.

Ранее мы писали, уже в ближайшие дни существенно возрастет количество осадков в городе, дожди будут длительными и, возможно, с грозами.

Также с приходом нового циклона в Одессе наступит климатическое лето. Это значит, что среднесуточная температура воздуха будет выше 15 градусов тепла.

Также мы сообщали, на Украину обрушится жара в мае. Примерно 8-10 мая температура в Украине поднимется до 27-30 градусов тепла. Такой прогноз озвучил известный народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, осадков практически не будет, что приведет к засухе. Дожди можно ждать только в начале и в конце месяца. При этом в конце месяца ожидаются настоящие ливни при высокой температуре воздуха.

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