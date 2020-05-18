В Одессе частично обрушился жилой дом

ЧП произошло в понедельник, 18 мая, по адресу улица Торговая, 20. Около 16:25 часть пятиэтажного жилого дома резко обвалилась. Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Одесской области.

По прибытии на место ЧП спасатели обнаружили, что вниз рухнула стена здания с первого по пятый этаж.

По официальной информации в результате обвала никто не пострадал. Жильцов экстренно эвакуировали. Очевидцы рассказали, что люди выбегали из здания сами, так как за несколько минут до обвала они услышали странные звуки.

Популярные статьи сейчас

Расчет пенсий по-новому: в Пенсионном фонде срочно сообщили о важном нюансе

Раскрыта пикантная правда об Анджелине Джоли, топ ярких фото: с кем связался Брэд Питт

Русская Кардашьян выставила в камеру пышный бюст в неприличном бикини: "Ух, какая шкодница"

Муж Регины Тодоренко нежно прижался к подросшему сыну на пляже: "Копия мамина"
Показать еще

В данный момент спасатели разбирают завалы. К работам привлечены 9 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 42 человека личного состава. Известно, что правоохранители перекрыли квартал, в котором произошло обрушение.

Очевидцы утверждают, что на месте ЧП чувствовался запах газа. Однако, пока точная причина разрушения остается неизвестной.

В сети появляются кадры с места ЧП, на которых можно увидеть, что вокруг места ЧП все затянуто пылью.

Отметим, что 8 мая в Одессе произошло аналогичное ЧП с обрушением многоквартирного дома на Польском спуске. Тогда в результате случившегося также никто не пострадал.

Напомним, дерево рухнуло на киоск с продавцом в центре Одессы, движение заблокировано.

Как сообщала Politeka, кинотеатр неожиданно обрушился, под завалами люди: кадры масштабного ЧП в Украине.

Также Politeka писала, что в центре Одессы обрушился жилой дом, началась эвакуация: кадры с места ЧП.