В Одессе частично обрушился жилой дом
ЧП произошло в понедельник, 18 мая, по адресу улица Торговая, 20. Около 16:25 часть пятиэтажного жилого дома резко обвалилась. Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Одесской области.
По прибытии на место ЧП спасатели обнаружили, что вниз рухнула стена здания с первого по пятый этаж.
По официальной информации в результате обвала никто не пострадал. Жильцов экстренно эвакуировали. Очевидцы рассказали, что люди выбегали из здания сами, так как за несколько минут до обвала они услышали странные звуки.
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В данный момент спасатели разбирают завалы. К работам привлечены 9 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 42 человека личного состава. Известно, что правоохранители перекрыли квартал, в котором произошло обрушение.
Очевидцы утверждают, что на месте ЧП чувствовался запах газа. Однако, пока точная причина разрушения остается неизвестной.
В сети появляются кадры с места ЧП, на которых можно увидеть, что вокруг места ЧП все затянуто пылью.
Отметим, что 8 мая в Одессе произошло аналогичное ЧП с обрушением многоквартирного дома на Польском спуске. Тогда в результате случившегося также никто не пострадал.
Напомним, дерево рухнуло на киоск с продавцом в центре Одессы, движение заблокировано.
Как сообщала Politeka, кинотеатр неожиданно обрушился, под завалами люди: кадры масштабного ЧП в Украине.
Также Politeka писала, что в центре Одессы обрушился жилой дом, началась эвакуация: кадры с места ЧП.