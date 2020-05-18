В Одессе частично обрушился жилой дом

ЧП произошло в понедельник, 18 мая, по адресу улица Торговая, 20. Около 16:25 часть пятиэтажного жилого дома резко обвалилась. Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Одесской области.

По прибытии на место ЧП спасатели обнаружили, что вниз рухнула стена здания с первого по пятый этаж.

По официальной информации в результате обвала никто не пострадал. Жильцов экстренно эвакуировали. Очевидцы рассказали, что люди выбегали из здания сами, так как за несколько минут до обвала они услышали странные звуки.

В данный момент спасатели разбирают завалы. К работам привлечены 9 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 42 человека личного состава. Известно, что правоохранители перекрыли квартал, в котором произошло обрушение.

Очевидцы утверждают, что на месте ЧП чувствовался запах газа. Однако, пока точная причина разрушения остается неизвестной.

В сети появляются кадры с места ЧП, на которых можно увидеть, что вокруг места ЧП все затянуто пылью.

Отметим, что 8 мая в Одессе произошло аналогичное ЧП с обрушением многоквартирного дома на Польском спуске. Тогда в результате случившегося также никто не пострадал.

Напомним, дерево рухнуло на киоск с продавцом в центре Одессы, движение заблокировано.

Как сообщала Politeka, кинотеатр неожиданно обрушился, под завалами люди: кадры масштабного ЧП в Украине.

Также Politeka писала, что в центре Одессы обрушился жилой дом, началась эвакуация: кадры с места ЧП.