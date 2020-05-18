В центре Одессы огромное дерево упало прямо на киоск, в котором находился продавец

Соответствующее видео засняли очевидцы и обнародовали в телеграм-канале XYDESA, пишет Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльтие страницу до конца)

ЧП случилось на улице Нежинской угол Льва Толстого.

Как видно на кадрах, дерево рухнуло и раздавило киоск по продаже овощей. Девушка-продавщица не пострадала. Она находится в шоком состоянии.

Кроме того, при падении ветка зацепила контактную сеть троллейбусов. В результате происшествия остановилось движение троллейбусного маршрута №2 и №7, а также стоят трамваи №15.

На месте ЧП съехались аварийные службы. Движение транспорта затруднено.

Обратим внимание, что 2020-й год по праву можно назвать самым страшным и насыщенным разными событиями годом.

Именно в этом году Одессу, как и другие регионы, накрывают опасные стихийные бедствия, в результате которых страдает большое количество человек. И речь не только о китайском вирусе, который бушует по всему миру, но и разные ураганы, штормы, песчаные бури и засуха, которые обрушились за Одесский регион.

А тем временем синоптики сообщили, что всю неделю Одесса будет находится под влиянием антициклона, который принесет сухую и теплую погоду, но один день будет дождливо

на этой недели в Одесу вернется климатическое лето, а это значит что температура поднимется выше 20 градусов.

В понедельник, 18 мая, в Одесса и области облачно с прояснениями. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха днем +12 +21 по области и +17 + 19 по городу.

Напомним, одесситов всполошила новость о туристическом буме: "Моря не увидим?"

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