В центре Одессы огромное дерево упало прямо на киоск, в котором находился продавец
Соответствующее видео засняли очевидцы и обнародовали в телеграм-канале XYDESA, пишет Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльтие страницу до конца)
ЧП случилось на улице Нежинской угол Льва Толстого.
Как видно на кадрах, дерево рухнуло и раздавило киоск по продаже овощей. Девушка-продавщица не пострадала. Она находится в шоком состоянии.
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Кроме того, при падении ветка зацепила контактную сеть троллейбусов. В результате происшествия остановилось движение троллейбусного маршрута №2 и №7, а также стоят трамваи №15.
На месте ЧП съехались аварийные службы. Движение транспорта затруднено.
Обратим внимание, что 2020-й год по праву можно назвать самым страшным и насыщенным разными событиями годом.
Именно в этом году Одессу, как и другие регионы, накрывают опасные стихийные бедствия, в результате которых страдает большое количество человек. И речь не только о китайском вирусе, который бушует по всему миру, но и разные ураганы, штормы, песчаные бури и засуха, которые обрушились за Одесский регион.
А тем временем синоптики сообщили, что всю неделю Одесса будет находится под влиянием антициклона, который принесет сухую и теплую погоду, но один день будет дождливо
на этой недели в Одесу вернется климатическое лето, а это значит что температура поднимется выше 20 градусов.
В понедельник, 18 мая, в Одесса и области облачно с прояснениями. Ветер северо-западный умеренный.
Температура воздуха днем +12 +21 по области и +17 + 19 по городу.
Напомним,
Как сообщала Politeka, Одесскую область накрыла рекордная засуха: стало известно о первых потерях
Также Politeka писала, что циклон обрушился на Одессу, песчаная буря, шторм и ливень: кадры стихии